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В Благовещенске и Свободном превышено содержание сажи в воздухе

В Благовещенске и Свободном превышено содержание сажи в воздухе

В связи с тем, что в среду, 25 апреля, в Благовещенске и Свободном было значительное задымление, специалисты управления Роспотребнадзора провели мониторинг содержания в атмосферном воздухе вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения.

По результатам исследований, проведенных 25 апреля, в воздухе обоих городов зафиксировано превышение предельно допустимого содержания сажи (углерода). Мониторинг продолжается.

В периоды задымления управление Роспотребнадзора рекомендует избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Также следует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе на спортивных и игровых площадках образовательных учреждений. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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#пожары #природа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    так вся область горит-капитан очевидность

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