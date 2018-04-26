В Благовещенске и Свободном превышено содержание сажи в воздухе

По результатам исследований, проведенных 25 апреля, в воздухе обоих городов зафиксировано превышение предельно допустимого содержания сажи (углерода). Мониторинг продолжается.

В периоды задымления управление Роспотребнадзора рекомендует избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Также следует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе на спортивных и игровых площадках образовательных учреждений. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщает областное управление Роспотребнадзора.