В Благовещенске упавшее дерево повредило три автомобиля

Фото: instagram.com/blag_dtp

26 апреля в Благовещенске на припаркованные автомобили упало дерево. Инцидент произошел около дома № 229 по улице Зейской. Информация о происшествии и фото с места события появились в социальных сетях.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили эти сведения. Сообщение о происшествии поступило полицейским в 12:10. Упавшее дерево повредило три автомобиля. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев