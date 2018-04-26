В Благовещенске упавшее дерево повредило три автомобиля
26 апреля в Благовещенске на припаркованные автомобили упало дерево. Инцидент произошел около дома № 229 по улице Зейской. Информация о происшествии и фото с места события появились в социальных сетях.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили эти сведения. Сообщение о происшествии поступило полицейским в 12:10. Упавшее дерево повредило три автомобиля. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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