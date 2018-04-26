Благовещенцев просят помочь многодетной семье, у которой на Новой сгорел дом

Полыхнувший пожар полностью уничтожил дом № 13/1 на улице Новой. У большой семьи сгорело все – от одежды до документов. В огне погибли и домашние питомцы – кошка с четырьмя котятами и собака.

«Нас дома не было, мы только выехали. Звонят и говорят, что соседский дом горит. Мы сразу на машину и сюда, дочка уже с работы пришла там стояла. Меня не пустили никуда, держали, там с другой стороны на наш дом полыхнуло. Загорелся тот дом, который уже четвертый раз горит, там и человек сгорел года два назад. Огонь летел аж до Зейской улицы, все машины убирали, дышать нечем было. Все дома вспыхнули сразу. Кошка у меня сгорела с маленькими котятами и собака», – рассказала Александра Кочергина.

Вместе с женщиной в сгоревшем доме жили трое ее взрослых детей – две дочери и сын – и шестеро внуков от 6 до 15 лет. Вынести из полыхавшего строения не успели ничего.

«Ничего у нас больше нет. Мы в чем были, в чем вышли из дома, в том и остались. Ни документов нет, ничего. А деткам в школу. У меня один внук – морпех. Он в 6-м лицее в 8 классе учится. У него вся форма сгорела – и берцы, и все на свете. МЧСовская форма у них и морпеховская», – поделилась женщина.

По словам Александры Яновны, многие в городе ее знают как местную целительницу. Многие уже позвонили и предложили свою помощь, но семья по-прежнему нуждается в самом необходимом. Семье нужны вещи: на взрослых женщин 44-го, 48-го и 54-56-го размеров и мужской 50-го размера. Детям: на мальчика 15 лет – одежда по возрасту и обувь 40-го размера, на мальчика 12 лет – также одежда по возрасту и 39-й размер обуви. На двух мальчиков 6-ти лет необходима обувь 29-го размера, а также одежда на рост 120-150 сантиметров. Двум девочкам, ученицам 1-го и 3-го классов, требуется обувь 36-го и 37-го размера, одежда по возрасту.

Семья, пострадавшая от пожара, не откажется и от любой другой помощи – продуктов, канцелярских принадлежностей для школьников. Сбор средств организовали знакомые. Гуманитарную помощь можно привозить по адресу: улица Новая, 7/2. Связаться можно по телефону: 8962-285-83-12 (Оксана).

Сейчас вся семья живет у одной из дочерей Александры Кочергиной, всего у женщины шестеро детей .«Мы все теперь в одной комнате, на полу», – рассказала женщина. По ее словам, семье пообещали помочь с восстановлением документов и с предоставлением временного жилья.