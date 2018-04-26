МЧС: 99,9 % пожаров в Приамурье начинаются по вине человека

За минувшие сутки на территории Приамурья зафиксировали свыше 30 палов, не считая техногенных пожаров. С огнем боролись вблизи Благовещенска – в Белогорье, Владимировке, Моховой Пади. Большой пал угрожал поселку Прогресс, огонь бушевал в Октябрьском районе.

В Белогорье 25 апреля площадь возгорания составила около 10 гектаров, а фронт пожара протянулся почти на 10 километров. Сообщение о возгорании поступило в 21:30. Развитие огня в сторону детского лагеря затруднил сильный северный ветер, к тому же, быстрому распространению огня помешали рельеф местности и дороги. Удалось найти того, кто поджег траву. В МЧС пояснили, что с ним работает полиция.

С огнем боролись 38 человек с помощью 30 единиц техники. «На всякий случай решили провести эвакуацию детей и беременных женщин из санатория», – говорит заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов. После того, как пламя потушили, на месте остались две группы для контроля. «Сегодня там ничего не горит. Зарегистрированы два техногенных пожара – в хлебопекарне и жилом доме», – уточнил Андрей Викторович.

По области по состоянию на 26 апреля техногенных пожаров нет, а природные пожары, как объясняют представители амурского управления МЧС, обычно возникают примерно с полудня. «99,9 % пожаров имеют антропогенный характер. Они происходят по причине того, что граждане грубо нарушают правила пожарной безопасности. Между тем в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера», – подчеркивает заместитель начальника управления МЧС России по Амурской области Евгений Скотский.

К ответственности уже привлекли 288 человек. Установлено 40 виновников пожаров. При этом 36 пожаров были природными. Среди нарушителей – пятеро несовершеннолетних. В отношении глав муниципалитетов возбуждено пять административных дел. «Каждый обязан соблюдать закон. Люди не имеют права говорить: "Я не знал!" – уверен заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов. – Запрещено сжигать, выжигать и поджигать. Нахождение в лесах запрещено. Нельзя жечь костры, жарить шашлыки – даже у себя во дворе. Предупреждения не будет, только штраф – минимальный от 2 000 рублей. Об этом нелишне напомнить в преддверии майских праздников».

Во время майских выходных амурским пожарным придется усилиться. «Запланировано усиление патрулей. У нас около 20 населенных пунктов, слабо подготовленных к пожароопасному периоду. В каждый из них направят по группе пожарных. Всего на праздники по области выйдут почти 40 групп», – сообщает Евгений Скотский. При тушении палов пожарным помогают добровольцы. По всему Приамурью их больше 10 000 человек. Им выдаются костюмы, каски, оснащение для борьбы с огнем, проводят обучение. «Свыше 900 палов в области обнаружено и ликвидировано добровольцами», – отмечает Евгений Скотский.

Прокомментировали представители амурского управления МЧС и реакцию граждан на работу пожарных. «Были жалобы, что пожарные сами поджигают траву. Это вынужденная мера, называется встречный пал. У нас совесть чиста – снимайте на здоровье! Но только очень прошу всех: видите пожар – сначала звоните 101, и только потом снимайте», – попросил Андрей Потахов. И привел в пример случай, когда очевидцы пожара так увлеклись происходящим, что за 20 минут никто из них не позвонил на пункт пожарной связи и не сообщил о возгорании.

Без внимания не останется ни один пал – уверяют в МЧС. Системы дистанционного мониторинга отслеживают не только палы и крупные возгорания, но и термоточки – например, костер. Разведение огня, напоминают огнеборцы, строжайше запрещено.