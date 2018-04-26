В Благовещенском районе горел полигон ДВОКУ: пожар быстро распространялся

25 апреля в 16:17 в Благовещенском районе на территории полигона ДВОКУ было зафиксировано возгорание. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться по ближайшим территориям и двинулся в сторону Белогорья, Призейского и Моховой Пади.

На тушение выехали пожарные села Чигири, Белогорья, специалисты лесоохраны, добровольно-пожарная дружина села Новотроицкое, спасатели поисково-спасательного отряда Амурской области. Всего работало более 70 человек, 14 единиц техники, в том числе 9 пожарных автоцистерн.

Быстрое тушение пожара усложнялось не только сильным порывистым ветром и сложной рельефной местностью, но и одновременными возгораниями в селах Владимировка и Заречное, на базе «Динамо», а также в Благовещенске, куда были направлены боевые пожарные расчеты сел Усть-Ивановка, Грибское и областного центра. Самолет Бе-200 не смог работать в условиях сильного задымления и темного времени суток.

Как сообщалось ранее, вечером 25 апреля из детского оздоровительного лагеря «Василек» было эвакуировано 106 детей и 12 беременных женщин. Такие меры были приняты для спасения людей: при смене направления ветра огонь мог пойти в сторону лагеря.

Ночью по тревоге были подняты все специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. В течение ночи по всей кромке возгорания возле «Василька» и жилых домов села Белогорья на окарауливании находились специалисты, контролирующие огонь. В пять утра тушение пожара возобновилось.

Силами Благовещенского лесхоза в 9:30 удалось ликвидировать пожар. Огонь прошел 318 гектаров из них 286 относятся к лесной зоне, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.