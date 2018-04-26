В районе Экимчана выпал снег

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В Амурскую область пришел холодный фронт. На фоне похолодания в Селемджинском районе выпал снег. Наиболее обильные осадки пришлись на Экимчан и его окрестности, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

«На фоне прохождения холодного фронта по территории Амурской области в отдельных районах прошли осадки. В большинстве районов это были слабые осадки в виде дождя. На самом севере Селемджинского района, в районе Экимчана, прошел снег. Количество осадков, которое выпало за ночь, – 9 миллиметров. Высота снега на утро 26 апреля составила 6 сантиметров», – рассказала дежурный метеоролог Амурского гидрометцентра.

В целом по Селемджинскому району количество осадков составило от 0,6 до 9 миллиметров.

«Центр ФОБОС» пишет, что вторжение холодного атмосферного фронта не принесет облегчения горящим регионам Дальнего Востока.

«В Селемджинском районе в районе Экимчана – там и не было высокой горимости в силу того, что там и осадки идут чуть чаще, чем по области, и температурный фон не такой высокий. Абсолютное большинство районов осадков, во-первых, не получило. Во-вторых, очень сухая и очень теплая погода способствует тому, что горимость нарастает. Из-за того, что спала температура, легче не стало, потому что ветер и огромный дефицит влажности. Поэтому пока ситуация только усугубляется. У нас с высоким классом горимости практически вся область сейчас. А Экимчан нам, увы, погоды не делает», – добавила дежурный метеоролог.

В ближайшее время, отметила она, в Приамурье ожидаются осадки, но они, скорее всего, будут неэффективными, то есть в количестве менее 3 миллиметров. Наиболее вероятная для этого дата – 28 апреля.