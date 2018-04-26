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МЧС: неравнодушные благовещенцы помогали тушить пожар на Новой

МЧС: неравнодушные благовещенцы помогали тушить пожар на Новой

В пожаре, охватившем деревянные дома в Благовещенске на улице Новой, пострадали четыре дома – один из них был нежилой, в остальных домах жили люди, всего 14 человек. В настоящее время они поселились у родственников. От жилья, предложенного муниципалитетом, погорельцы отказались. Об этом, а также о ситуации с пожарами в Амурской области, рассказали в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Новая, 13, поступило в среду, 25 апреля, в 20:01. Через семь минут на место происшествия прибыл пожарный расчет. Оценив ситуацию, пожарные начали тушение и вызвали дополнительные подразделения. Пришлось привлечь даже пожарных, находившихся на отдыхе после дежурства.

«Время потребовалось на обработку вызова, сбор и отправку подразделения. По предварительным данным, возгорание началось с хозяйственной постройки. В условиях аномального ветра огонь распространялся очень быстро», – комментирует заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов.

Представители ведомства знают о том, что многие очевидцы пожара сочли, что пожарные, во-первых, ехали очень долго, а во-вторых, не сразу приступили к тушению. «При любой чрезвычайной ситуации счет идет на минуты, и, естественно, людям кажется, что помощь идет очень долго. У нас все задокументировано – время сообщения о возгорании и время прибытия первых пожарных расчетов, – отвечает Андрей Викторович. – Насчет того, что пожарные не сразу приступили к тушению, я еще буду разбираться. А пока скажу следующее. Специалистам нужно время на то, чтобы оценить ситуацию и понять, с чего начинать тушение пожара. Есть принципы выбора решающего направления. Если одно здание почти сгорело, то сначала будут тушить то, которое еще можно спасти. Задача заключается прежде всего в том, чтобы спасти людей и не допустить распространения огня».

Отдельно Андрей Потахов отметил неравнодушие граждан, помогавших бороться с пламенем. «Люди у нас, к счастью, все-таки в большинстве своем неравнодушны. Граждане таскали ведра с водой, проливали заборы, вскрывали гаражи и выкатывали автомобили. А кто-то просто стоял и снимал на видео», – рассказывает Андрей Викторович.

Также заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов сообщил, что на месте пожара продолжают работать дознаватели. Информация о причине возгорания будет установлена в срок до 10 суток.

Просмотров всего: 845

#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    58 минут назад

    Все "интервью" выглядит как отмазка.

    Ситуацию оценивали.... никто даже не попытался из пожарных элементарно пролить соседний дом, который стоял рядом с нежилым, и который начинал уже дымиться. они ходили разбирались со шлангами. А граждане стали неравнодушными потому что было понятно - дело дрянь. За 20 минут 4 дома..

  • Сашковна

    Сашковна
    51 минута назад

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.

  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    47 минут назад

    Сашковна

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.



    я была. и как загорались дома по очереди - видела. и "слаженные действия МЧС2 тоже видела

  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

  • Мару86

    Мару86
    39 минут назад

    Ветка_Сирени

    Сашковна

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.



    я была. и как загорались дома по очереди - видела. и "слаженные действия МЧС2 тоже видела



    Я была....я видела.....я стояла и тупила....и видела как тупили МЧС-ники.... А взять и помочь тушить, не? Или только ноздри пилить горазды все? Или типа "я плачу налоги и за мои налоги должно всё делаться"......а МЧС не платит налоги что ль? Так что нефиг....нефиг умничать, экспертка...

  • Мару86

    Мару86
    37 минут назад

    Сашковна

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.



    Если все комментаторы знают как правильно тушить, то почему не идут в пожарную охрану? Прицепились что воды нет.....а где по-вашему были пожарные ДО этого? На палах.... А чем тушили? Явно не песочком..... Ну и??? Какие вопросы???

  • Мару86

    Мару86
    31 минута назад

    Ветка_Сирени

    Все "интервью" выглядит как отмазка.

    Ситуацию оценивали.... никто даже не попытался из пожарных элементарно пролить соседний дом, который стоял рядом с нежилым, и который начинал уже дымиться. они ходили разбирались со шлангами. А граждане стали неравнодушными потому что было понятно - дело дрянь. За 20 минут 4 дома..



    Вот Щучка ты а......умная дофига? Ну так иди консультируй пожарных....так нет, стояла и оценивала как и 150 "Киркоровых" вокруг..... Заметьте: 150 стоят и оценивают действия 20-ти человек....не проливали, возились со шлангами.....а ты думаешь что "шланги" воткнул в машину и всё? Это тебе не муж....просто воткнуть не получится..)

  • Громова

    Громова
    19 минут назад

    Мару86

    Ветка_Сирени

    Все "интервью" выглядит как отмазка.

    Ситуацию оценивали.... никто даже не попытался из пожарных элементарно пролить соседний дом, который стоял рядом с нежилым, и который начинал уже дымиться. они ходили разбирались со шлангами. А граждане стали неравнодушными потому что было понятно - дело дрянь. За 20 минут 4 дома..



    Вот Щучка ты а......умная дофига? Ну так иди консультируй пожарных....так нет, стояла и оценивала как и 150 "Киркоровых" вокруг..... Заметьте: 150 стоят и оценивают действия 20-ти человек....не проливали, возились со шлангами.....а ты думаешь что "шланги" воткнул в машину и всё? Это тебе не муж....просто воткнуть не получится..)



    Ваш высер под каждой новостью..изрядно утомил,мадам. Вам заняться больше нечем? Сама тут сидит и тока буквами строчит,да грязью всех поливает,курица мля

  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    16 минут назад

    Мару86

    Сашковна

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.



    Если все комментаторы знают как правильно тушить, то почему не идут в пожарную охрану? Прицепились что воды нет.....а где по-вашему были пожарные ДО этого? На палах.... А чем тушили? Явно не песочком..... Ну и??? Какие вопросы???



    Какой праведный гнев... Каждый занимается своим делом. и в этом деле должны быть профессионалы. особенно там, где вопрос касается жизни и здоровья граждан. это раз.Во вторых - засуньте себе свой "гнев" поглубже.. и не фиг воздух сотрясать, не зная, кто и что делал. Боец невидимого фронта, епти

  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    15 минут назад

    Громова

    Мару86

    Ветка_Сирени

    Все "интервью" выглядит как отмазка.

    Ситуацию оценивали.... никто даже не попытался из пожарных элементарно пролить соседний дом, который стоял рядом с нежилым, и который начинал уже дымиться. они ходили разбирались со шлангами. А граждане стали неравнодушными потому что было понятно - дело дрянь. За 20 минут 4 дома..



    Вот Щучка ты а......умная дофига? Ну так иди консультируй пожарных....так нет, стояла и оценивала как и 150 "Киркоровых" вокруг..... Заметьте: 150 стоят и оценивают действия 20-ти человек....не проливали, возились со шлангами.....а ты думаешь что "шланги" воткнул в машину и всё? Это тебе не муж....просто воткнуть не получится..)



    Ваш высер под каждой новостью..изрядно утомил,мадам. Вам заняться больше нечем? Сама тут сидит и тока буквами строчит,да грязью всех поливает,курица мля



  • Мару86

    Мару86
    10 минут назад

    Громова

    Мару86

    Ветка_Сирени

    Все "интервью" выглядит как отмазка.

    Ситуацию оценивали.... никто даже не попытался из пожарных элементарно пролить соседний дом, который стоял рядом с нежилым, и который начинал уже дымиться. они ходили разбирались со шлангами. А граждане стали неравнодушными потому что было понятно - дело дрянь. За 20 минут 4 дома..



    Вот Щучка ты а......умная дофига? Ну так иди консультируй пожарных....так нет, стояла и оценивала как и 150 "Киркоровых" вокруг..... Заметьте: 150 стоят и оценивают действия 20-ти человек....не проливали, возились со шлангами.....а ты думаешь что "шланги" воткнул в машину и всё? Это тебе не муж....просто воткнуть не получится..)



    Ваш высер под каждой новостью..изрядно утомил,мадам. Вам заняться больше нечем? Сама тут сидит и тока буквами строчит,да грязью всех поливает,курица мля



    А тебе ответить больше нечем, щучка? Аргументы я привела вполне себе убедительные, но в силу своего слабоумия ответить что-то вразумительное в своё оправдание не можешь, простая часть серой массы без всякого намёка на данный оттенок в голове....)

  • lana78

    lana78
    10 минут назад

    Почему никто не вспомнил, какой вчера ужасный ветер был...да, все сложилось (и кто-то этим явно воспользовался) против жильцов: и то, что ветер сильный, и то, что пожарные все были на палах, и что по-любому нужно время на заправку воды и т.д. и т.д.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 минут назад

    Приходится помогать! Раз сами не могут. ЩЯ им еще всем медали дадут!

  • Мару86

    Мару86
    6 минут назад

    Ветка_Сирени

    Мару86

    Сашковна

    На месте происшествия не была. Но судя по многочисленным комментариям дела обстояли именно так, как говорят люди, а не МЧС. Даже журналистов собрали по этому поводу. (Частные дома частенько горят, но что-то раньше никто не собирал конференцию). Видимо рыльце в пушку и боятся, что головы полетят.



    Если все комментаторы знают как правильно тушить, то почему не идут в пожарную охрану? Прицепились что воды нет.....а где по-вашему были пожарные ДО этого? На палах.... А чем тушили? Явно не песочком..... Ну и??? Какие вопросы???



    Какой праведный гнев... Каждый занимается своим делом. и в этом деле должны быть профессионалы. особенно там, где вопрос касается жизни и здоровья граждан. это раз.Во вторых - засуньте себе свой "гнев" поглубже.. и не фиг воздух сотрясать, не зная, кто и что делал. Боец невидимого фронта, епти



    Ну так распиши кто и что делал, чего молчим то? Факты в студию.... Так ты профессионал в тушении огня? Раз так уверенно бросаешься афоризмами из одноклассников....

  • vasil3nkoan

    vasil3nkoan
    5 минут назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), алерги, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 минут назад

    4 дома! ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ! В центре города! 7 мин.??? мимо проезжали?

  • Мару86

    Мару86
    4 минуты назад

    artur-cyrybko

    Приходится помогать! Раз сами не могут. ЩЯ им еще всем медали дадут!



    Вот он...вылупился..."сами не могут"...ты ж мой золотой! И чем же ты помог?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 минуты назад

    Конь нас палил, но тот круче, 84 дома и жертва, этот сразу с города начал.)

  • Мару86

    Мару86
    2 минуты назад

    artur-cyrybko

    4 дома! ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ! В центре города! 7 мин.??? мимо проезжали?



    Ты зашквар полный....когда бы они успели машину водой заправить? Пока к гидранту подключишься, пока "шланги" все подключишь....вот и тебе и 7 минут...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    43 секунды назад

    Работал как лошадь в ночь.

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