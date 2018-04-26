МЧС: неравнодушные благовещенцы помогали тушить пожар на Новой

Сообщение о пожаре по адресу: улица Новая, 13, поступило в среду, 25 апреля, в 20:01. Через семь минут на место происшествия прибыл пожарный расчет. Оценив ситуацию, пожарные начали тушение и вызвали дополнительные подразделения. Пришлось привлечь даже пожарных, находившихся на отдыхе после дежурства.

«Время потребовалось на обработку вызова, сбор и отправку подразделения. По предварительным данным, возгорание началось с хозяйственной постройки. В условиях аномального ветра огонь распространялся очень быстро», – комментирует заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов.

Представители ведомства знают о том, что многие очевидцы пожара сочли, что пожарные, во-первых, ехали очень долго, а во-вторых, не сразу приступили к тушению. «При любой чрезвычайной ситуации счет идет на минуты, и, естественно, людям кажется, что помощь идет очень долго. У нас все задокументировано – время сообщения о возгорании и время прибытия первых пожарных расчетов, – отвечает Андрей Викторович. – Насчет того, что пожарные не сразу приступили к тушению, я еще буду разбираться. А пока скажу следующее. Специалистам нужно время на то, чтобы оценить ситуацию и понять, с чего начинать тушение пожара. Есть принципы выбора решающего направления. Если одно здание почти сгорело, то сначала будут тушить то, которое еще можно спасти. Задача заключается прежде всего в том, чтобы спасти людей и не допустить распространения огня».

Отдельно Андрей Потахов отметил неравнодушие граждан, помогавших бороться с пламенем. «Люди у нас, к счастью, все-таки в большинстве своем неравнодушны. Граждане таскали ведра с водой, проливали заборы, вскрывали гаражи и выкатывали автомобили. А кто-то просто стоял и снимал на видео», – рассказывает Андрей Викторович.

Также заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов сообщил, что на месте пожара продолжают работать дознаватели. Информация о причине возгорания будет установлена в срок до 10 суток.