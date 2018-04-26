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26апреля
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сегодня, 12:15 3

В Благовещенске начали закрывать перекопы на городских улицах

В Благовещенске начали закрывать перекопы на городских улицах
Фото: new-variant.ru

В областном центре в четверг, 26 апреля, стартовали работы по восстановлению перекопов. В утвержденном плане почти 100 участков городских улиц, на которых пройдет ремонт. Планируется, что до конца мая все работы будут сделаны.

В графике – выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки и зеленой зоны – всего 96 участков городских улиц.

26 апреля отремонтировать перекопы должны на проезжей части улицы Ленина между Калинина и Комсомольской; на проезжей части в районе Калинина, 2; в районе Горького, 161. Все работы, согласно утвержденному графику, продлятся до 31 мая. График выполнения работ можно посмотреть здесь.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году пройдет масштабный ремонт улично-дорожной сети города. Из городского бюджета на эти цели выделено более 270 миллионов рублей. Объявлен аукцион на определение подрядчика.

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#городская власть #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

  • Nikodim

    Nikodim
    23 минуты назад

    Наконец то, а то как в деревне по гравию ездим. Температура рекорды бьет, можно было давно начать, вот некоторые умудряются даже зимой асфальт ложить )

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Всё равно потом разроют при ремонте подземных коммуникаций.

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