В Благовещенске начали закрывать перекопы на городских улицах

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В областном центре в четверг, 26 апреля, стартовали работы по восстановлению перекопов. В утвержденном плане почти 100 участков городских улиц, на которых пройдет ремонт. Планируется, что до конца мая все работы будут сделаны.

В графике – выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки и зеленой зоны – всего 96 участков городских улиц.

26 апреля отремонтировать перекопы должны на проезжей части улицы Ленина между Калинина и Комсомольской; на проезжей части в районе Калинина, 2; в районе Горького, 161. Все работы, согласно утвержденному графику, продлятся до 31 мая. График выполнения работ можно посмотреть здесь.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году пройдет масштабный ремонт улично-дорожной сети города. Из городского бюджета на эти цели выделено более 270 миллионов рублей. Объявлен аукцион на определение подрядчика.