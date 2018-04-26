Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:45 18

Благовещенцы, чьи дома уничтожил огонь, говорят о поджоге

Благовещенцы, чьи дома уничтожил огонь, говорят о поджоге

Жители благовещенских домов, которые сгорели 25 апреля вечером в районе Амурской – Новой, подозревают, что причиной возгорания стал поджог. Горожане говорят, что в этом районе регулярно горят частные дома. На этот раз пожар начался в нежилой постройке, после чего огонь перекинулся на соседние строения, где живут люди.

Всего в пожаре пострадали четыре дома, один из них нежилой. «Дом мой сгорел весь. У меня собачка в огне умерла. Ничего не удалось спасти, я в это время на работе была, меня с работы вызвали. Я считаю, что подожгли. Пожар со старого ветхого дома начался, потом на нас перекинулся. У меня в сенцах баллон взорвался с газом. В нашем районе семь или восемь пожаров уже было. Два дома уже три года сгоревшими стоят. Не знаю, что сейчас делать и где жить», – поделилась благовещенка.

Без жилья осталась и пенсионерка, живущая в соседнем доме. Огонь неполностью уничтожил ее дом, но жить там она все равно не может – пожар оставил строение без крыши.

«Я до 7 часов вечера здесь была, грядки садила, а в 7 часов пошла с внучкой сидеть, она у меня во втором классе учится. Дочь на работе до полдесятого. Вот пошла сидеть с ребенком, а тут в это время загорелись сарайчики, потом забор начал гореть, перекинулось на соседний дом, потом еще на один дом и к нам. Наш дом последний загорелся. Я о пожаре узнала от дочери, которая уже поздно вечером домой пришла и сказала, что мой дом горит. Соседи говорят, что приехали пожарные, в их машине воды не было, открыли колодцы, а там тоже воды нет. Вот минут 20 они потратили на то, чтобы воду раздобыть. Я думаю, это запланированный поджог. Моментально все полыхать начало», – рассказала пожилая женщина.

Со слов очевидцев, сначала на место происшествия приехали две пожарные машины, затем прибыли еще несколько автомобилей. Большинство свидетелей случившегося не стали ввязываться в борьбу с огнем, оставив эту работу МЧС.

«Большинство людей просто стояли и снимали фото и видео, мало кто помогал тушить. Но были и те, кто схватил лопаты и начал прибивать огонь. Я в то время, как произошел пожар, вышла в магазин, потом уже увидела, что загорелся дом, который стоит недалеко от нашего. Я подбежала к стоявшим на улице к людям, они сказали, что уже вызвали пожарных. Потом мама позвала отчима, он взял трактор и начал трактором землю загребать и кидать на огонь. А мы побежали в дом вещи собирать, в соседнем доме в это время баллон рванул, у нас аж стены затряслись. Было очень страшно», – рассказала жительница одного из пострадавших домов.

«Дети сидели дома фильм смотрели, а я слышу шум, крик, машины гудят, выскочила глянуть и вижу пожар. Заскочила в дом, кричу: дети, горим! Искры летят, народу полно. Сын залез наверх на крышу, давай веником искры сметать. Скорее всего, это поджог был», – добавила другая горожанка.

Тем временем в амурском управлении МЧС собрали брифинг по пожарам, случившимся в городе и области в последние дни. Информация будет опубликована позже.В администрации города пообещали уточнить, где разместят семьи, оставшиеся без жилья и какая помощь им будет предоставлена.

Просмотров всего: 2616

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 2

МЧС: 99,9 % пожаров в Приамурье начинаются по вине человека

сегодня, 13:12
Происшествия 1

В Благовещенском районе горел полигон ДВОКУ: пожар быстро распространялся
Происшествия 23

МЧС: неравнодушные благовещенцы помогали тушить пожар на Новой
Происшествия 2

В Благовещенске в районе Тайваня образовалось мусорное поле (видео)
Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Oleg_146

    Oleg_146
    1 час назад

    Людей жалко конечно, но если объективно: гореть начала сухая трава в огороде заброшенного дома возле гаражей,загореться она могла от чего угодно в такой ветер, поджлги обычно ночью устраивают, а не в 7-30 вечера. Как поджигатели могли расчитать что у пожарных воды не окажется и что ветер в сторону жилых домов дуть будет?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Действительно, непорочное, просто ветром надуло.

  • Шелковица

    Шелковица
    57 минут назад

    Бедные люди! Сил им!

  • gbsdex

    gbsdex
    49 минут назад

    китайцы сегодня стояли смотрели из своей машины.

  • gbsdex

    gbsdex
    45 минут назад

    План застройки района утвердили, дали разрешение Царт фирме строить, тогда поводом запрета было то, что не утвердили весь проект застройки. Вот и получается, у людей дома ещё не купили, люди ещё не съехали, а уже мэрия всё подписала и дала разрешение строить!! ХВАЛА МЭРИИ!! Всем богатым плевать на людей. На 1 семью дают по 2 ляма что бы дом купить, а что этой семье купить на 2 ляма??? Гостинку в 800ом квартале? Мэрия совместно с застройщиком должна оценить стоимость жилья и купить квартиры в этом же районе. НО ВСЕМ ПЛЕВАТЬ У ВСЕХ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ В ГЛАЗАХ И УВЕЛИЧЕНИЕ СДАЧИ МЕТРОВ В ГОД!

  • andregozin

    andregozin
    43 минуты назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    42 минуты назад

    Конечно смотрели. у них же стройка. и что самое "удивительное" прямо таки совсем совсем рядом со сгоревшими домами.

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    gbsdex

    План застройки района утвердили, дали разрешение Царт фирме строить, тогда поводом запрета было то, что не утвердили весь проект застройки. Вот и получается, у людей дома ещё не купили, люди ещё не съехали, а уже мэрия всё подписала и дала разрешение строить!! ХВАЛА МЭРИИ!! Всем богатым плевать на людей. На 1 семью дают по 2 ляма что бы дом купить, а что этой семье купить на 2 ляма??? Гостинку в 800ом квартале? Мэрия совместно с застройщиком должна оценить стоимость жилья и купить квартиры в этом же районе. НО ВСЕМ ПЛЕВАТЬ У ВСЕХ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ В ГЛАЗАХ И УВЕЛИЧЕНИЕ СДАЧИ МЕТРОВ В ГОД!



    Вот, оказывается какая многоходовочка ... кто бы мог подумать? Я то думал оно само всё воспламенилось...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    37 минут назад

    какой ужас... и главное все знают что жгут... знают с чьей подачи это делают и знают зачем.

    Но.....

    это наша родина сынок.....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Рынок, деньги и СОБСТВЕННЫЙ бизнес, превыше всего. Они сами создали эти условия, и НИЧЕГО предпринимать не собираются, у них НЕТ решения, есть желудки и аппетиты. Сначала хапанули бабла, по обрасли имуществом, теперь нужны деньги, чтобы доказывать своё право владеть этим имуществом (налоги). А рынок им говорит обратное. Вот и начали жечь. Рынок строится на лжи. У нас в районе улиц Пушкина Лазо, от Горького до Ленина тоже горят деревяшки.

  • Кварц

    Кварц
    29 минут назад

    Значит надо ожидать, что скоро по Калинина от Амурской до Горького пойдет гулять красный петух

  • Братеев

    Братеев
    25 минут назад

    поднимите все записи с видеорегистраторов в округе

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    Сергей Труш

    Рынок, деньги и СОБСТВЕННЫЙ бизнес, превыше всего. Они сами создали эти условия, и НИЧЕГО предпринимать не собираются, у них НЕТ решения, есть желудки и аппетиты. Сначала хапанули бабла, по обрасли (пишется вместе) имуществом, теперь нужны деньги, чтобы доказывать своё право владеть этим имуществом (налоги). А рынок им говорит обратное. Вот и начали жечь. Рынок строится на лжи. У нас в районе улиц Пушкина Лазо, от Горького до Ленина тоже горят деревяшки.



    они это кто? Абрамовы?



  • oenesterov

    oenesterov
    11 минут назад

    деревянные дома и без поджогов горят хорошо, горят целыми улицами и селами, но понятно, что теория заговора притягивает разные неокрепшие умы

    интересно, хоть в одном сгоревшем доме были огнетушители?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    10 минут назад

    Бардак, как обычно. Воды нет, колодцы не работают. Поджог видать всем проплатили.)))

  • vasil3nkoan

    vasil3nkoan
    6 минут назад

    Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://2qu.ru/gelmitom

  • Инагуратор

    Инагуратор
    3 минуты назад

    oenesterov

    деревянные дома и без поджогов горят хорошо, горят целыми улицами и селами, но понятно, что теория заговора притягивает разные неокрепшие умы

    интересно, хоть в одном сгоревшем доме были огнетушители?



    а не чо их покупать

    все деньги на налоги ушли

    государству

  • oenesterov

    oenesterov
    27 секунд назад

    Инагуратор

    oenesterov

    деревянные дома и без поджогов горят хорошо, горят целыми улицами и селами, но понятно, что теория заговора притягивает разные неокрепшие умы

    интересно, хоть в одном сгоревшем доме были огнетушители?



    а на что их покупать?

    все деньги на налоги ушли государству



    ну хоть на интернет деньги остались



Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь