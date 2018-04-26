Благовещенцы, чьи дома уничтожил огонь, говорят о поджоге

Всего в пожаре пострадали четыре дома, один из них нежилой. «Дом мой сгорел весь. У меня собачка в огне умерла. Ничего не удалось спасти, я в это время на работе была, меня с работы вызвали. Я считаю, что подожгли. Пожар со старого ветхого дома начался, потом на нас перекинулся. У меня в сенцах баллон взорвался с газом. В нашем районе семь или восемь пожаров уже было. Два дома уже три года сгоревшими стоят. Не знаю, что сейчас делать и где жить», – поделилась благовещенка.

Без жилья осталась и пенсионерка, живущая в соседнем доме. Огонь неполностью уничтожил ее дом, но жить там она все равно не может – пожар оставил строение без крыши.

«Я до 7 часов вечера здесь была, грядки садила, а в 7 часов пошла с внучкой сидеть, она у меня во втором классе учится. Дочь на работе до полдесятого. Вот пошла сидеть с ребенком, а тут в это время загорелись сарайчики, потом забор начал гореть, перекинулось на соседний дом, потом еще на один дом и к нам. Наш дом последний загорелся. Я о пожаре узнала от дочери, которая уже поздно вечером домой пришла и сказала, что мой дом горит. Соседи говорят, что приехали пожарные, в их машине воды не было, открыли колодцы, а там тоже воды нет. Вот минут 20 они потратили на то, чтобы воду раздобыть. Я думаю, это запланированный поджог. Моментально все полыхать начало», – рассказала пожилая женщина.

Со слов очевидцев, сначала на место происшествия приехали две пожарные машины, затем прибыли еще несколько автомобилей. Большинство свидетелей случившегося не стали ввязываться в борьбу с огнем, оставив эту работу МЧС.

«Большинство людей просто стояли и снимали фото и видео, мало кто помогал тушить. Но были и те, кто схватил лопаты и начал прибивать огонь. Я в то время, как произошел пожар, вышла в магазин, потом уже увидела, что загорелся дом, который стоит недалеко от нашего. Я подбежала к стоявшим на улице к людям, они сказали, что уже вызвали пожарных. Потом мама позвала отчима, он взял трактор и начал трактором землю загребать и кидать на огонь. А мы побежали в дом вещи собирать, в соседнем доме в это время баллон рванул, у нас аж стены затряслись. Было очень страшно», – рассказала жительница одного из пострадавших домов.

«Дети сидели дома фильм смотрели, а я слышу шум, крик, машины гудят, выскочила глянуть и вижу пожар. Заскочила в дом, кричу: дети, горим! Искры летят, народу полно. Сын залез наверх на крышу, давай веником искры сметать. Скорее всего, это поджог был», – добавила другая горожанка.

Тем временем в амурском управлении МЧС собрали брифинг по пожарам, случившимся в городе и области в последние дни. Информация будет опубликована позже.В администрации города пообещали уточнить, где разместят семьи, оставшиеся без жилья и какая помощь им будет предоставлена.