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Акробатический трюк воспитанницы цирка «Ап!» из Благовещенска внесен в Книгу рекордов России (видео)

Акробатический трюк воспитанницы цирка «Ап!» из Благовещенска внесен в Книгу рекордов России (видео)

Достижение благовещенки Арины Грибалёвой зафиксировано в Книге рекордов России. Она 30 раз повторила трюк фляк назад на гимнастическом мяче. Видео его исполнения появилось в интернете в марте 2017 года.

«Наибольшее количество фляков подряд назад на гимнастическом мяче», а именно 30 повторений акробатического трюка совершила бывшая воспитанница цирка "Ап!", а ныне студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры Арина Грибалёва», – такая запись сделана в Книге рекордов России.

Арина всю жизнь занимается цирковым искусством. В её репертуаре есть различные жанры: воздушная гимнастика, каучук, акробатика, эквилибр и многое другое. Один из любимых жанров – акробатика.

«Именно в этом направлении интереснее всего ставить рекорды и развиваться», – говорит артистка. Трюк «фляк на мяче» нарабатывался с 2014 года.

Ранее 16-летняя Арина делала 11 оборотов этого сложного трюка. Тогда ее выступление покорило зрителей популярного американского шоу The Ellen DeGeneres Show.

Просмотров всего: 873

#конкурсы #культура #спорт

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Комментарии
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  • Ageo

    Ageo
    1 час назад

    Браво!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Какая молодец! Браво!

  • andregozin

    andregozin
    40 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

  • Ageo

    Ageo
    17 минут назад

    ...мы в курсе

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