Акробатический трюк воспитанницы цирка «Ап!» из Благовещенска внесен в Книгу рекордов России (видео)

«Наибольшее количество фляков подряд назад на гимнастическом мяче», а именно 30 повторений акробатического трюка совершила бывшая воспитанница цирка "Ап!", а ныне студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры Арина Грибалёва», – такая запись сделана в Книге рекордов России.

Арина всю жизнь занимается цирковым искусством. В её репертуаре есть различные жанры: воздушная гимнастика, каучук, акробатика, эквилибр и многое другое. Один из любимых жанров – акробатика.

«Именно в этом направлении интереснее всего ставить рекорды и развиваться», – говорит артистка. Трюк «фляк на мяче» нарабатывался с 2014 года.

Ранее 16-летняя Арина делала 11 оборотов этого сложного трюка. Тогда ее выступление покорило зрителей популярного американского шоу The Ellen DeGeneres Show.