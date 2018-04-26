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26апреля
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сегодня, 12:13 1

На подготовку к новому отопительному сезону в Приамурье направят более 200 миллионов

На подготовку к новому отопительному сезону в Приамурье направят более 200 миллионов
Фото: baikal-info.ru

На ремонтную кампанию при подготовке к новому отопительному сезону в Амурской области будет направлено более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собираются выделить дополнительно, чтобы устранить проблемы и недопустить их повторения.

Решение о выдедении дополнительных средств губернатор озвучил на совещании по прохождению отопительного периода в регионе.

«Отопительный период прошел без аварий, но были технологические сбои, которые нужно проанализировать и выявить причины. Для того чтобы устранить проблемы и не допустить их повторения, будут направлены дополнительно 100 миллионов рублей», – сказал Александр Козлов.

Помимо дополнительных средств, уже перечислено 63,6 миллиона рублей основных средств на проведение ремонтной кампании, еще 38,5 миллиона планируется перечислить в ближайшее время. Для должного контроля за расходованием бюджетных средств планы по ремонту министерство ЖКХ передаст в силовые структуры, сообщает пресс-служба областного правительства.

На совещании прозвучало, что будущей зимой котельным в Приамурье потребуется боле полутора миллионов тонн топлива – 1 626 тысяч тонн. Было решено договариваться с поставщиками о заблаговременной поставке топлива для котельных, чтобы был запас и не пришлось топить с колес.

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#губернатор #ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

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