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26апреля
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Банк России пытается не допустить банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка

Банк России пытается не допустить банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка
Фото: vedomosti.ru

Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора 26 апреля. В последнее время участились слухи о возможном банкротстве АТБ.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», – говорится в сообщении.

Функции временной администрации по управлению АТБ возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев говорит, что речь идет о финансовом оздоровлении АТБ. «Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами», – отмечает Василий Поздышев.

Основными задачами временной администрации в банке являются обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств, проведение его докапитализации в кратчайшие сроки, отмечает Поздышев.

Несмотря на официальные заявления, в социальных сетях обсуждают, что банк все же ограничил некоторую работу с клиентами. В частности, АТБ якобы больше не открывает и не пополняет вклады.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментариями в АТБ, однако оперативно получить информацию не удалось. В банке пояснили, что комментарий по телефону дать не могут.

Азиатско-Тихоокеанский Банк – один из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Головной офис находится в Благовещенске. АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. На 1 апреля 2018 года активы банка составляли 120 миллиардов рублей.

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#финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    ЖАДНЫЙ БАНК-ПУСТЬ ЗАКРЫВАЮТ

  • КП

    КП
    1 час назад

    В банк "Открытие" влили триллион рублей. Весь федеральный бюджет 16 триллионов. Сколько вольют в АТБ?

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Самое главное, что банк будет работать, раз ЦБ их поддерживает. Лишние потрясения на ДВ ни с одной крупной организацией ни к чему сейчас. А в целом интересная новость для тех, кто года два хоронил АТБ. Не дождались )) Молодцы АТБ, выдержали. Теперь ждём хороших кредитов и вкладов от нового госбанка )

  • 7u6t76786787

    7u6t76786787
    55 минут назад

    ну ну....жди

  • Sanches

    Sanches
    48 минут назад

    Смысл его делать госбанком, если он принадлежит нескольким физ.лицам и конторе из офшора?

  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog

  • Nikodim

    Nikodim
    27 минут назад

    Sanches

    Смысл его делать госбанком, если он принадлежит нескольким физ.лицам и конторе из офшора?



    Значит есть смысл, раз ЦБ это делает. ЦБшник же сказал почему. В части акционеров вся инфо у них и в ЦБ на сайтах, там в основном Петропавловск и иностранные компании, не офшорные точно. Откуда этот бред берёте, на каких интернет помойках то про одних, то про других? Позитивней нужно быть, товарищи, а то одни негативные новости и комменты на АИ. А ЦБ все-таки молодцы!

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    12 минут назад

    https://dv.rbc.ru/search/?project=rbcnews&query=%D0%B0%D1%82%D0%B1

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    11 минут назад

    Более полная инфа

  • vasil3nkoan

    vasil3nkoan
    5 минут назад

    Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких! --- http://2qu.ru/gelmitom

  • КП

    КП
    1 минута назад

    Это ЦБ то молодцы? За такое с волчьим билетом выгонять надо. Угрохают целую прорыву денег, большая часть из которых окажется на счетах в заграничных банках. А длинных и дешёвых денег для экономики как не было, так и не будет.

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