Банк России пытается не допустить банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка

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Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора 26 апреля. В последнее время участились слухи о возможном банкротстве АТБ.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», – говорится в сообщении.

Функции временной администрации по управлению АТБ возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев говорит, что речь идет о финансовом оздоровлении АТБ. «Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами», – отмечает Василий Поздышев.

Основными задачами временной администрации в банке являются обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств, проведение его докапитализации в кратчайшие сроки, отмечает Поздышев.

Несмотря на официальные заявления, в социальных сетях обсуждают, что банк все же ограничил некоторую работу с клиентами. В частности, АТБ якобы больше не открывает и не пополняет вклады.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментариями в АТБ, однако оперативно получить информацию не удалось. В банке пояснили, что комментарий по телефону дать не могут.

Азиатско-Тихоокеанский Банк – один из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Головной офис находится в Благовещенске. АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. На 1 апреля 2018 года активы банка составляли 120 миллиардов рублей.