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сегодня, 11:17 1

В Амурской области холодно и ветрено: прогноз погоды на 26 апреля

В Амурской области холодно и ветрено: прогноз погоды на 26 апреля
Фото: koshkamurka.ru

26 апреля в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер дует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с усилением в порывах до 17-22 метров.

Температура воздуха в течение дня составит +10...+12, местами на севере – до +5 градусов.

В Благовещенске, осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду, в порывах – до 17-22 метров в секунду. Уличные термометры покажут +10...+12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#СМИ

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Комментарии
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  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog

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