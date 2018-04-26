В Амурской области холодно и ветрено: прогноз погоды на 26 апреля

Фото: koshkamurka.ru

26 апреля в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер дует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с усилением в порывах до 17-22 метров.

Температура воздуха в течение дня составит +10...+12, местами на севере – до +5 градусов. В Благовещенске, осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду, в порывах – до 17-22 метров в секунду. Уличные термометры покажут +10...+12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова