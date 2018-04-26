Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 2

В Благовещенске в районе Тайваня образовалось мусорное поле (видео)

В Благовещенске в районе Тайваня образовалось мусорное поле (видео)

Жители Тайваня в Благовещенске жалуются на мусорное поле, которое образовалось на пересечении улиц 50-летия Октября и Шафира. По словам горожан, в этом районе постоянно гуляют местные жители и им неприятно видеть такое большое количество отходов.

«Мы живем на Тайване, недавно переехали и часто гуляем в этой местности, потому что больше гулять негде. Дорога здесь сделана – и на велосипедах здесь катаются, и с детьми гуляют. И целая гора мусора на пересечении 50-летия Октября и Шафира. На Шафира дальше идут дома новые, и там рядом огороды находятся у людей, и такая гора мусора. Если бы просто люди приезжали и оставляли мусор, его здесь столько бы не было. Явно, что приезжают и просто выкидывают его горами», – пожаловался житель района Дмитрий.

Как давно мусорные пакеты и их содержимое «украшают» местность, мужчина сказать затруднился. В этот район он переехал нынешней зимой, и неприглядная картина открылась, только когда сошел снег.

Прямо посреди мусорных куч кто-то повесил табличку «Выброс мусора запрещен». Чтобы решить проблему отходов, разбросанных по окрестностям, Дмитрий собирается обратиться в городское управление ЖКХ и амурский Роспотребнадзор.

«Конечно, хотелось бы, чтобы его убрали», – подытожил мужчина.

Просмотров всего: 629

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенском районе горел полигон ДВОКУ: пожар быстро распространялся
Происшествия 18

Благовещенцы, чьи дома уничтожил огонь, говорят о поджоге
Общество 1

На подготовку к новому отопительному сезону в Приамурье направят более 200 миллионов
Происшествия 1

Из-за подростков в Приамурье задержали шесть поездов

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    постоянно грузовики подьезжают и вываливают

  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь