В Благовещенске в районе Тайваня образовалось мусорное поле (видео)

Жители Тайваня в Благовещенске жалуются на мусорное поле, которое образовалось на пересечении улиц 50-летия Октября и Шафира. По словам горожан, в этом районе постоянно гуляют местные жители и им неприятно видеть такое большое количество отходов.

«Мы живем на Тайване, недавно переехали и часто гуляем в этой местности, потому что больше гулять негде. Дорога здесь сделана – и на велосипедах здесь катаются, и с детьми гуляют. И целая гора мусора на пересечении 50-летия Октября и Шафира. На Шафира дальше идут дома новые, и там рядом огороды находятся у людей, и такая гора мусора. Если бы просто люди приезжали и оставляли мусор, его здесь столько бы не было. Явно, что приезжают и просто выкидывают его горами», – пожаловался житель района Дмитрий.

Как давно мусорные пакеты и их содержимое «украшают» местность, мужчина сказать затруднился. В этот район он переехал нынешней зимой, и неприглядная картина открылась, только когда сошел снег.

Прямо посреди мусорных куч кто-то повесил табличку «Выброс мусора запрещен». Чтобы решить проблему отходов, разбросанных по окрестностям, Дмитрий собирается обратиться в городское управление ЖКХ и амурский Роспотребнадзор.

«Конечно, хотелось бы, чтобы его убрали», – подытожил мужчина.