Из-за подростков в Приамурье задержали шесть поездов

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25 марта на станции Поздеевка в Приамурье мастер Белогорской дистанции пути обнаружил камни, положенные на стрелочный перевод. Из-за угрозы безопасности движения были задержаны шесть грузовых поездов на 20 минут. Последствия хулиганских действий оперативно устранили, движение поездов восстановили.

Сотрудники Белогорского линейного отдела полиции Забайкальского ЛУ МВД на транспорте установили троих несовершеннолетних – учащихся шестого и четвертого классов местной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении родителей составили административные протоколы.

Решение о привлечении к ответственности будет принято по результатам работы административной комиссии, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

С начала 2018 года на полигоне Забжд пять раз предотвращали угрозы безопасности движения поездов из-за хулиганских действий. Хулиганы на разных участках железной дороги закидывали вагоны и локомотивы камнями, повреждали светофоры.

В 2017 году Забайкальским ЛУ МВД на транспорте зарегистрировано 27 правонарушений, угрожавших безопасности перевозок на железной дороге, в которых участвовали 59 несовершеннолетних.

Руководство Забайкальской железной дороги напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону. Оно влечет за собой уголовную и административную ответственность.