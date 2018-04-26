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26апреля
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сегодня, 10:49 1

Из-за подростков в Приамурье задержали шесть поездов

Из-за подростков в Приамурье задержали шесть поездов
Кадр: youtube.com

25 марта на станции Поздеевка в Приамурье мастер Белогорской дистанции пути обнаружил камни, положенные на стрелочный перевод. Из-за угрозы безопасности движения были задержаны шесть грузовых поездов на 20 минут. Последствия хулиганских действий оперативно устранили, движение поездов восстановили.

Сотрудники Белогорского линейного отдела полиции Забайкальского ЛУ МВД на транспорте установили троих несовершеннолетних – учащихся шестого и четвертого классов местной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении родителей составили административные протоколы.

Решение о привлечении к ответственности будет принято по результатам работы административной комиссии, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

С начала 2018 года на полигоне Забжд пять раз предотвращали угрозы безопасности движения поездов из-за хулиганских действий. Хулиганы на разных участках железной дороги закидывали вагоны и локомотивы камнями, повреждали светофоры.

В 2017 году Забайкальским ЛУ МВД на транспорте зарегистрировано 27 правонарушений, угрожавших безопасности перевозок на железной дороге, в которых участвовали 59 несовершеннолетних.

Руководство Забайкальской железной дороги напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону. Оно влечет за собой уголовную и административную ответственность.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • andregozin

    andregozin
    40 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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