Главврач Белогорской горбольницы стал председателем социального комитета заксобрания Приамурья

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Главврач Белогорской горбольницы Андрей Рудь стал председателем комитета по вопросам социальной политики в Законодательном собрании Амурской области. Ранее эту должность занимала депутат Ирина Киевская. Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Решение о снятии с должности Ирины Киевской парламентарии на очередном заседании, которое прошло 25 апреля, приняли тайным голосованием. Нового кандидата председателя комитета выбирали открыто. Более половины присутствующих депутатов (19 человек) проголосовали за депутата Андрея Рудя.

В связи с переходом на выборную должность трудовой договор с Андреем Рудем в качестве главврача Белогорской больницы расторгнут.

Депутатом заксобрания от «Единой России» Андрей Рудь был избран 18 сентября 2016 года. С 1994 года он работает в сфере здравоохранения – сначала врачом скорой помощи, затем заведующим инфекционным отделением Белогорской городской больницы. С 2006 года – главным врачом больницы. С 2000 по 2012 годы являлся депутатом Белогорского горсовета 3, 4, 5 созывов, руководил комиссией Белогорского городского Совета народных депутатов по социальным вопросам и защите прав человека. Награждался почетными грамотами губернатора Амурской области, министерства здравоохранения Амурской области, знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.