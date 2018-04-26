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26апреля
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Главврач Белогорской горбольницы стал председателем социального комитета заксобрания Приамурья

Главврач Белогорской горбольницы стал председателем социального комитета заксобрания Приамурья
Фото: amur28.info

Главврач Белогорской горбольницы Андрей Рудь стал председателем комитета по вопросам социальной политики в Законодательном собрании Амурской области. Ранее эту должность занимала депутат Ирина Киевская. Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Решение о снятии с должности Ирины Киевской парламентарии на очередном заседании, которое прошло 25 апреля, приняли тайным голосованием. Нового кандидата председателя комитета выбирали открыто. Более половины присутствующих депутатов (19 человек) проголосовали за депутата Андрея Рудя.

В связи с переходом на выборную должность трудовой договор с Андреем Рудем в качестве главврача Белогорской больницы расторгнут.

Депутатом заксобрания от «Единой России» Андрей Рудь был избран 18 сентября 2016 года. С 1994 года он работает в сфере здравоохранения – сначала врачом скорой помощи, затем заведующим инфекционным отделением Белогорской городской больницы. С 2006 года – главным врачом больницы. С 2000 по 2012 годы являлся депутатом Белогорского горсовета 3, 4, 5 созывов, руководил комиссией Белогорского городского Совета народных депутатов по социальным вопросам и защите прав человека. Награждался почетными грамотами губернатора Амурской области, министерства здравоохранения Амурской области, знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Нового кандидата председателя комитета выбирали открыто. Более половины присутствующих депутатов (19 человек) проголосовали за депутата Андрея Рудя.



    Фамилии проголосовавших, за столь замечательного человека, в студию !

  • andregozin

    andregozin
    41 минута назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

  • Братеев

    Братеев
    40 минут назад

    да всё равно нет денег на социалку

  • vasil3nkoan

    vasil3nkoan
    5 минут назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких! --- http://2qu.ru/gelmitom

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