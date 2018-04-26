В Зее без лицензии торговали медикаментами для животных

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Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило факт продажи ветеринарных препаратов без лицензии. В Зее продавали средства для лечения кошек и собак от паразитов и другие лекарства.

В апреле в ходе проведения мероприятий по контролю и выявлению мест оборота лекарственных средств для ветеринарного применения в отношении индивидуальных предпринимателей из города Зея был установлен факт хранения и реализации лекарственных препаратов. Продавались препараты «Альбен» – для дегельминтизации собак и кошек при цестодозах и нематодозах, «Котэрвин» – для профилактики и лечения урологического синдрома и мочекаменной болезни у кошек, «Кот Баюн» – препарат для коррекции нарушений поведения кошек и собак, ошейник против блох и клещей «ДокторZOO» для борьбы с эктопаразитами собак и кошек, «Дана Ультра спрей» – для борьбы с эктопаразитами собак и кошек, зоошампунь «Элита» – для профилактики и лечения заболеваний кожи бактериальной этиологии у собак и кошек, «Антипар» – для лечения и профилактики инфекционных и инвазионных болезней декоративных рыб. Розничная продажа лекарственных средств для животных, согласно законодательству Российской Федерации, подлежит обязательному лицензированию.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы административных дел направлены в Арбитражный суд для рассмотрения по существу. Лекарственные средства изъяты из оборота.

Как сообщает ведомство, с начала текущего года это шестой случай выявления нарушений.