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сегодня, 10:12 7

Трехлетнюю девочку сбил автомобиль в Благовещенске

Трехлетнюю девочку сбил автомобиль в Благовещенске
Фото: mk.ru

25 апреля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка. Ребенок вышел на проезжую часть, где его сбил автомобиль.

Авария случилась на регулируемом перекрестке улицы Мухина и Игнатьевского шоссе в 11:19. Трехлетняя девочка вышла на проезжую часть, когда для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Ее сбил автомобиль Subaru Impreza, который двигался на разрешающий сигнал светофора. Мама в момент происшествия находилась на тротуаре.

В результате происшествия девочка получила травмы. Ее доставили в больницу, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 2815

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Lessy

    Lessy
    2 часа назад

    Мама, конечно, мля огонь!!!

  • Lessy

    Lessy
    2 часа назад

    По любому по телефону трещала. Вот он современный мир.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Жаль водилу и девочку! Девочке выздоровления! А мамашу девочки надо наказать!

  • Маша64

    Маша64
    2 часа назад

    Блин, курица тупая.

  • hello2018

    hello2018
    2 часа назад

    Такая же мамашка шла вчера через перекресток в микрашке с двумя мальчонками лет 2-х,за руки их держала,один все вырывался, телефон зажат между ухом и плечом. Я представляю, телефон выскользнет, она ж его ловить начнет, дети куда побегут???

  • andregozin

    andregozin
    40 минут назад

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  • vasil3nkoan

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    5 минут назад

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