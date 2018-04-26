Трехлетнюю девочку сбил автомобиль в Благовещенске

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25 апреля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка. Ребенок вышел на проезжую часть, где его сбил автомобиль.

Авария случилась на регулируемом перекрестке улицы Мухина и Игнатьевского шоссе в 11:19. Трехлетняя девочка вышла на проезжую часть, когда для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Ее сбил автомобиль Subaru Impreza, который двигался на разрешающий сигнал светофора. Мама в момент происшествия находилась на тротуаре.

В результате происшествия девочка получила травмы. Ее доставили в больницу, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».