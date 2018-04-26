25 природных пожаров действуют в Приамурье

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В Амурской области за минувшие сутки, 25 апреля, зарегистрировано 36 природных пожаров. Из них 11 ликвидировали – на площади 4 672 гектара. Действующими остаются 25 возгораний.

Из этих 25 природных пожаров три локализовано – в Тындинском, Сковородинском и Магдагачинском районах, на общей площади 580 гектаров. Пожары действуют в Зейском (2), Ромненском (2), Архаринском (1), Мазановском (1), Магдагачинском (1), Завитинском (3), Серышевском (1), Сковородинском (1), Селемджинском (2), Тындинском (1), Бурейском (2), Шимановском (1), Свободненском (2), Октябрьском (1) и Благовещенском (1) районах.

На тушении пожаров задействовано 1 254 человека, 220 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов – 1 вертолет и 5 самолетов, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По состоянию на 25 апреля, IV класс пожарной опасности определен в Завитинском, Октябрьском, Тындинском, Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Сковородинском и Магдагачинском районах.