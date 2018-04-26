Банковские сбережения россиян составляют 24 триллиона рублей: обзор прессы

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Из Уголовного кодекса может исчезнуть одно из отягчающих обстоятельств; юристы стремятся урегулировать отношения губернаторов с родственниками-предпринимателями; амурчане все чаще отказываются от бумажных денег в пользу пластика. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» обращаю ваше внимание на материал о том, что из Уголовного кодекса может исчезнуть такое отягчающее обстоятельство, как совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как базовая рассматривается ситуация, когда водитель машины совершил ДТП, в результате которого погибли нетрезвые пассажиры. Сам водитель находился в компании выпивавших людей. Но пил ли сам? Когда он явился с повинной в полицию через год, как был объявлен в розыск – определить это было уже невозможно. Статья называется «Свидетели опьянения».

Также в номере

Что еще интересного в газете. Еще пишут о том, что в аэропортах вернут курительные комнаты. Стюардесс пугают пассажиры с опухшими ушами. Еще приводятся данные о том, что только треть – только треть! – выпускников российских вузов работают по специальности, которую получили.

Редкий номер газеты не публикует статей о проблемах Байкала. Сегодня, к примеру, на страницах издания ученые рассуждают, где должна проходить водоохранная зона озера. Бедный Байкал, погрязший в отходах и нечистотах, вот-вот отдаст богу душу, и в его последнюю обитель положат кипы газет с рассуждениями как его спасти.

Напишут же такое

Рассказал бы я еще и о том, чем будут кормить на предстоящей встрече лидеров КНДР и Южной Кореи – там даже чай будет с подтекстом, наполнен символами, но тогда не успею рассказать о том, что правоведы приступили к разработке предложений по урегулированию отношений губернаторов с родственниками-предпринимателями. В материале, на мой взгляд, не хватает слова «наконец-то». На проблему обратили внимание в управлении президента России по противодействию коррупции. Наверное, что-то бросилось в глаза. А вся Россия – по крайней мере, дальневосточники – уже давно понимающе посмеивалась по поводу миллиардных доходов актрисы Владивостокского театра – жены губернатора Дарькина.

Не пропусти

Самые горячие публикации «Амурской правды» – о горящем Приамурье. Сложилось так, что эту тему можно поднимать в каждом номере наших газет.

Явно вы обратите внимание на красочно оформленную страницу, посвященную росту популярности в Благовещенске кофеен и фастфуда. Узнаете, сколько заведений и каких национальных кухонь могут порадовать гурманов, увидите в инфографике, сколько можно заработать на еде. Ну и т.д. И сглотнув слюну, пора бы и позавтракать, перехожу к другой публикации.

Очень интересно

Еще обращаю ваше внимание на целевую подборку под рубрикой «Финансы». Под симпатичным заголовком «Культ наличности» рассказывается о том, что амурчане все чаще отказываются от бумажных денег, а эксперты прочат банкнотам и монетам скорую смерть. Много интересных фактов и мнений. В частности, мнение психотерпевта Евгения Батрака, считающего, что карта-то, возможно, и удобный инструмент оплаты чего ни попадя, да деньги на ней быстрее заканчиваются.

На посошок

Напоследок «Аргументы неделi», где публикуется материал о винных подвалах Фанагории. Здесь и о том, в каких бочках хранится вино, и о том, как эти бочки обжигаются, и о том, при какой температуре вино обретает тот самый букет, при котором… Хм, кажется меня захватило.

Изучите этот материал детально сами, пригодится, а я расскажу еще о том, что золотовалютные резервы страны достигли 462,4 миллиарда долларов. А совокупное состояние богатейших отечественных олигархов примерно на 23 миллиарда долларов больше.

Но это еще не всё. Все банковские сбережения россиян – 24 триллиона рублей. А суммарный капитал тех самых богатеев – на 4 триллиона рублей больше. Почему-то вспомнился дедушка Ленин, которому как-то особо и не воздали дань в день его рождения 22 апреля. Не случайно не воздали…