На улице Забурхановской в Благовещенске утром загорелась пекарня

Утром в Благовещенске произошел пожар в пекарне по адресу: улица Забурхановская, 94. Сообщение о возгорании поступило в 8:15 утра. На место сразу отправились огнеборцы.

На борьбу с огнем выехали два пожарных расчета. По оперативной информации, работа еще продолжается.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Его задача расследовать причины и обстоятельства возникновения пожара, сообщили в пресс-службе амурского МЧС.

По предварительным данным, горела вентиляционная вытяжка, значимых повреждений огонь не нанес.

На месте пожара работали три полицейских экипажа – сотрудники ДПС и ППС, которые помогали огнеборцам, перекрыв улицы.