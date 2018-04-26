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26апреля
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сегодня, 09:45 1

На улице Забурхановской в Благовещенске утром загорелась пекарня

На улице Забурхановской в Благовещенске утром загорелась пекарня

Утром в Благовещенске произошел пожар в пекарне по адресу: улица Забурхановская, 94. Сообщение о возгорании поступило в 8:15 утра. На место сразу отправились огнеборцы.

На борьбу с огнем выехали два пожарных расчета. По оперативной информации, работа еще продолжается.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Его задача расследовать причины и обстоятельства возникновения пожара, сообщили в пресс-службе амурского МЧС.

По предварительным данным, горела вентиляционная вытяжка, значимых повреждений огонь не нанес.

На месте пожара работали три полицейских экипажа – сотрудники ДПС и ППС, которые помогали огнеборцам, перекрыв улицы.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • andregozin

    andregozin
    38 минут назад

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