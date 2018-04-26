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26апреля
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Мужчина искупался среди льдин в парке Дружбы Благовещенска (видео)

Мужчина искупался среди льдин в парке Дружбы Благовещенска (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в парке Дружбы Благовещенска. Мужчина купается в озере, с которого неполностью сошел лед.

Кроме горожанина, в кадре появляются и двое подростков. Они стоят на льдинах.

В социальных сетях видео собрало почти 25 тысяч просмотров. Многие пользователи осудили мужчину. «Что детей-то не выгнали с льдин? Ума нет», – написал один из комментаторов. «Туда надо акулу поселить», – заметил другой.

Впрочем, некоторые пользователи не нашли в этом ничего предосудительного. «Красапэльник. Уважуха. Спорт – здоровье. Так держать», – написал комментатор.

Как сообщало Амур.инфо, ранее на озере в парке Дружбы были замечены дети, которые прыгали по подтаявшему льду. Благовещенцы уже открыли купальный сезон, искупавшись в реке Амур. В МЧС же амурчан призывают пока воздержаться от купания.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 316

#отдых

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