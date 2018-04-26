Установлен подозреваемый в краже денег в благовещенском спортклубе

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В ходе следственных мероприятий установлено, что мужчина, пришедший в спортивный клуб, оставил деньги в тумбочке и ушел в зал для тренировок. Когда вернулся, обнаружил пропажу денег.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Благовещенские полицейские установили, что к инциденту может быть причастен несовершеннолетний посетитель этого клуба. По версии следствия, подросток 2002 года рождения воспользовался моментом, когда в раздевалке никого не было. При помощи своего ключа он вскрыл чужую кабинку, забрал деньги и скрылся. Оперативники установили его местонахождение и доставили в дежурную часть отдела полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, у юноши изъяты денежные средства, предположительно, добытые незаконным путем. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.