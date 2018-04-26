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Из санатория «Василёк» в Приамурье из-за пожара эвакуировали детей и беременных женщин (видео)

Из санатория «Василёк» в Приамурье из-за пожара эвакуировали детей и беременных женщин (видео)

Вечером 25 апреля из-за пожара в районе Белогорья пришлось срочно эвакуировать детей из санатория «Василек». Пострадавших нет. Санаторий пожаром не задет.

Мэрия Благовещенска и МЧС предоставили автобусы, на которых перевезли из санатория двух беременных женщин, сотрудников и 100 детей, проходивших оздоровительный курс в санатории.

«Женщины доставлены в областной перинатальный центр в Благовещенске, а ребят мы временно разместили в детской городской клинической больнице. Детей накормили, за многими местными детьми уже приехали родители, отвозят по домам. Остальные, приехавшие из других районов и городов пока побудут в больнице, сейчас они уже спят. Как только ситуация нормализуется, – мы снова всех их отправим в санаторий на долечивание», – прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Субботин, который совместно с зампредом правительства области Ольгой Лысенко руководил размещением эвакуированных в медицинские учреждения.

Накануне к вечеру Благовещенск заволокло дымом . Как сообщили в ЕДДС, причина в пожарах, возникших в Благовещенском районе. В службе отметили, что задымление не угрожает жизни и здоровью людей.

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#дети #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    всё горит что можно-вся область

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад



    Из санатория «Василёк» в Приамурье из-за пожара эвакуировали детей и беременных женщин



    ...а на остальных махнули рукой с рецензией "да и хер с ними, их не жалко. сгорят - похороним.".

    так?

  • vitl33

    vitl33
    56 минут назад

    Министр здравоохранения региона Андрей Субботин, который совместно с зампредом правительства области Ольгой Лысенко руководил размещением эвакуированных в медицинские учреждения. Любят же приписывать чинуши себе заслуги других. Были бы пострадавшие, был бы виноват главный врач и персонал санатория, а нет пострадавших молодцы Суботин и Лысенко. Они наверное с утра проснулись и узнали, что такое хорошее дело сделали. Особенно "калач" везде себя припишет. Тьфу на них...

  • бабаяга

    бабаяга
    33 минуты назад

    Я думаю, некоторым из чинуш не совсем приятно в душе то, как о них пишут и они понимают свои реальные заслуги. Просто видимо писать о том, что все хреново и правительство виновато - нельзя. Поэтому пишут шаблонно

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