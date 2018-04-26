Из санатория «Василёк» в Приамурье из-за пожара эвакуировали детей и беременных женщин (видео)

Вечером 25 апреля из-за пожара в районе Белогорья пришлось срочно эвакуировать детей из санатория «Василек». Пострадавших нет. Санаторий пожаром не задет.

Мэрия Благовещенска и МЧС предоставили автобусы, на которых перевезли из санатория двух беременных женщин, сотрудников и 100 детей, проходивших оздоровительный курс в санатории.

«Женщины доставлены в областной перинатальный центр в Благовещенске, а ребят мы временно разместили в детской городской клинической больнице. Детей накормили, за многими местными детьми уже приехали родители, отвозят по домам. Остальные, приехавшие из других районов и городов пока побудут в больнице, сейчас они уже спят. Как только ситуация нормализуется, – мы снова всех их отправим в санаторий на долечивание», – прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Субботин, который совместно с зампредом правительства области Ольгой Лысенко руководил размещением эвакуированных в медицинские учреждения.

Накануне к вечеру Благовещенск заволокло дымом . Как сообщили в ЕДДС, причина в пожарах, возникших в Благовещенском районе. В службе отметили, что задымление не угрожает жизни и здоровью людей.