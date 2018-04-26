Директор благовещенской школы стала фигурантом уголовных дел

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Благовещенские следователи возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении директора одной из школ областного центра. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с мая 2014 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года подозреваемая незаконно предоставляла в управление образования администрации города Благовещенска ложные сведения о работе двух человек, назначенных ею на должности педагогов, которые фактически возложенные на них обязанности не исполняли. То же самое директор сделала и в отношении других работников образовательного учреждения. Это повлекло неправомерное начисление и выплату им заработной платы за счет средств муниципального образования города Благовещенска.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой города Благовещенска. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.