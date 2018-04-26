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26апреля
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сегодня, 08:22 8

Директор благовещенской школы стала фигурантом уголовных дел

Директор благовещенской школы стала фигурантом уголовных дел
Фото: www.ria-bashkiria.com

Благовещенские следователи возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении директора одной из школ областного центра. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с мая 2014 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года подозреваемая незаконно предоставляла в управление образования администрации города Благовещенска ложные сведения о работе двух человек, назначенных ею на должности педагогов, которые фактически возложенные на них обязанности не исполняли. То же самое директор сделала и в отношении других работников образовательного учреждения. Это повлекло неправомерное начисление и выплату им заработной платы за счет средств муниципального образования города Благовещенска.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой города Благовещенска. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    зарплата видать маленькой была

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    делиться надо во время с кем надо

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    да в ЛЮБОЙ школе(если покопаться) есть мертвые души или люди которые числятся на нескольких должностных по совместительству-было бы желание

    видать дорогу кому то ЭТА директор перешла

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    посмотрел зп директоров-не хило так-видно жадность сгубила

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    говорят же тебе-видать дорогу кому то перешла или место ее нужно

    во всех школах ЭТО есть

    во ВСЕХ

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    так надо проверять-и Поцелуеву убирать-рука руку моет

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    57 минут назад

    Все им мало, когда они нажрутся? Зарплата директора в три раза выше чем учителя. Нас спасет расстрельные команды и бульдозеры для сноса дворцов.

  • full

    full
    21 минута назад

    ПИСЬМО

    Все им мало, когда они нажрутся? Зарплата директора в три раза выше чем учителя. Нас спасет расстрельные команды и бульдозеры для сноса дворцов.



    Помнится, когда делали закон на эту тему, предусматривалось пятикратная зарплата для директора от средней в заведении...

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