Строительство газопровода «Сила Сибири» закончится к концу 2018 года

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Газопровод «Сила Сибири», проект которого предполагает поставку российского газа на Дальний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион, достроят до конца текущего года до границы с Китаем. Об этом зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил в интервью корпоративному журналу компании.

Как пишет «Российская газета», на начало марта, по словам Маркелова, сварено 1 859,6 километра газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 580,1 километра. Это около 73 процентов протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения (ресурсная база проекта) до границы с Китаем.

«До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», – пояснил Маркелов. Сеть компрессорных станций на всей линии поставок продолжат строить вплоть до 2022 года.

Замглавы «Газпрома» добавил, что в конце 2017 года началось строительство компрессорной станции Зейская, являющейся одним из уникальных объектов сооружаемой газотранспортной системы. Ее ввод в 2019 году позволит обеспечить заданные параметры товарного газа при первых поставках в Китай, а в дальнейшем поддерживать технологический процесс по переработке газа на Амурском ГПЗ, отметил ТАСС.

«Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC. В 2014 году стороны подписали контракт стоимостью 400 миллиардов долларов на 30 лет, что стало отправной точкой активной фазы реализации проекта газопровода.