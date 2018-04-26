Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:47 5

Строительство газопровода «Сила Сибири» закончится к концу 2018 года

Строительство газопровода «Сила Сибири» закончится к концу 2018 года
Фото: tass.ru

Газопровод «Сила Сибири», проект которого предполагает поставку российского газа на Дальний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион, достроят до конца текущего года до границы с Китаем. Об этом зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил в интервью корпоративному журналу компании.

Как пишет «Российская газета», на начало марта, по словам Маркелова, сварено 1 859,6 километра газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 580,1 километра. Это около 73 процентов протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения (ресурсная база проекта) до границы с Китаем.

«До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», – пояснил Маркелов. Сеть компрессорных станций на всей линии поставок продолжат строить вплоть до 2022 года.

Замглавы «Газпрома» добавил, что в конце 2017 года началось строительство компрессорной станции Зейская, являющейся одним из уникальных объектов сооружаемой газотранспортной системы. Ее ввод в 2019 году позволит обеспечить заданные параметры товарного газа при первых поставках в Китай, а в дальнейшем поддерживать технологический процесс по переработке газа на Амурском ГПЗ, отметил ТАСС.

«Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC. В 2014 году стороны подписали контракт стоимостью 400 миллиардов долларов на 30 лет, что стало отправной точкой активной фазы реализации проекта газопровода.

Просмотров всего: 350

#производство #строительство #экономика

распечатать


Экономика 12

Доход бюджета Амурской области превысил 48 миллиардов рублей
Общество

Будущие энергетики из АмГУ стажируются на производстве «СИБУР» в Тобольске
Общество 17

В Приамурье подорожали квартиры на первичном и вторичном рынках
Общество 1

В Приамурье с дорожниками будут расторгать договоры, если они не сделают ремонт вовремя
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • full

    full
    36 минут назад

    Два месяца назад ехал с бойцами этой стройки. Говорят, что к 19 году не успеют, особенно из за компрессорных станций - там ни спецов, ни техники, ни времени. Побачимо, кто видит ситуацию правильно...

  • SSk

    SSk
    24 минуты назад

    Трубу точно успеют похоронить) а вот компрессорные только начали строить) да и крановые еще толком не построенные) без компрессорных не будет транзита газа) а так да стройка прет) ударными темпами) говорю как очевидец событий) катаюсь вдоль трубы по области.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    21 минута назад

    fullПобачимо, кто видит ситуацию правильно...


    Простой работяга анализирует лучше руководителя? Ну ну...

    Подобные "специализды" в СССР с газопроводами столько дров наломать успели, что даже страшно вспоминать.

  • full

    full
    18 минут назад

    Allgemeine

    full

    Побачимо, кто видит ситуацию правильно...



    Простой работяга анализирует лучше руководителя? Ну ну...

    Подобные "специализды" в СССР с газопроводами столько дров наломать успели, что даже страшно вспоминать.


    Хз, человек, с которым я говорил, закончил ТГАСУ... Причем давно закончил и лет ему под полтос... Например, он добавил, что май - июнь придется простоять из за распутицы. Они в Якутии трудятся...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    11 минут назад

    fullХз, человек, с которым я говорил, закончил ТГАСУ... Причем давно закончил и лет ему под полтос... Например, он добавил, что май - июнь придется простоять из за распутицы. Они в Якутии трудятся...


    Там видно будет...

    В ударной стройке делать прогнозы на полтора года "достроим-недостроим" кажется дилетантством. Слишком много факторов там намешано - от распутицы, как ты и говорил, до банальных срачей с поставщиками. Да и компрессорки, говорилось, будут аж до 22 года клепать.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь