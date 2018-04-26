Староверы из Южной Америки приедут на Дальний Восток

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Этим летом представители старообрядческих общин, проживающих в Уругвае, Боливии и Бразилии, приедут на Дальний Восток, чтобы на месте оценить условия для возможного переселения. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки представителей Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала в Южную Америку.

Сегодня только в Бразилии, Уругвае и Боливии проживают около трех тысяч соотечественников – старообрядцев. Многие из них всерьез рассматривают идею возвращения в Россию, переезда на Дальний Восток.

По словам директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Григория Смоляка, многих вдохновил положительный опыт переезда из стран Южной Америки первых соотечественников-старообрядцев, которые сейчас проживают в Амурской области и Приморском крае.

Концепцией демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, предусмотрено создание дополнительных условий и стимулов для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства.

«Дальний Восток дает новые возможности соотечественникам, переезжающим в регион на постоянное место жительства. Сейчас они смогут получить свой дальневосточный гектар только на стадии оформления гражданства, построить дом, заниматься бизнесом, вести сельское хозяйство. Это важное решение для поддержки тех, кто хочет вернуться обратно на Родину», – сказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сегодня в Амурской области и Приморском крае проживают 130 семей старообрядцев-переселенцев, переехавших на Дальний Восток из Южной Америки. В АРЧК ДВ для них работает специальная служба адаптации и поддержки. Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам также оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, и юрист, специализирующийся на гражданском праве.

«Служба адаптации и поддержки старообрядцев – это, по сути, апробация инновационных механизмов переселения соотечественников, которые в дальнейшем будут распространены на все категории россиян, решивших вернуться на Родину», – сказал замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин.

В настоящее время на Дальний Восток готовы переехать еще несколько семей староверцев. В регионе для них уже подобрали земельные участки, а Генеральное консульство России в Сан-Паулу (Бразилия) оказывает им сейчас поддержку по оформлению необходимых документов.

Для всех желающих переехать на Дальний Восток, действуют традиционные меры поддержки. В первую очередь, это выплата подъемных – 240 тысяч рублей получает участник государственный программы переселения, и 120 тысяч рублей выплачивается на членов семьи.

«Мы понимаем, что сегодняшняя успешная практика обустройства жизни на Дальнем Востоке первых переселенцев будет иметь знаковое, решающее значение для десятков тысяч наших соотечественников за рубежом», – сказал Александр Галушка.

Президент России Владимир Путин в марте 2017 года встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. На встрече обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития. В частности, обсуждались вопросы по содействию переселению старообрядцев и наделению их землёй.

Позже глава государства заявил о необходимости распространения программы «Дальневосточный гектар» на участников программы переселения соотечественников.

«Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, приезжающих на Дальний Восток из-за рубежа. Те, кто приезжают в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи и, безусловно, этих людей надо поддержать», – подчеркнул Владимир Путин.

В настоящее время, по поручению президента РФ, в Государственную Думу направлены предложения по внесению соответствующих изменений в закон о дальневосточном гектаре.