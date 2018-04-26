В России со свободой слова хуже, чем в Мавритании и Зимбабве

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Работа средств массовой информации по всему миру за год стала еще больше ограничена и достигла рекорда. Такой вывод содержится в докладе базирующейся в Париже неправительственной организации «Репортеры без границ» (РБГ). Россия в этом списке идет за Мексикой и занимает 148-е место. Всего в рейтинге 180 стран.

25 апреля РБГ обнародовала ежегодный рейтинг свободы СМИ, пишет ТАСС. Как подчеркивается в комментарии к докладу, в этом году в списке рекордное количество стран оказались окрашены в черный цвет, указывающий на то, что там ситуация со свободой слова складывается хуже всего. Минимальную оценку в очередной раз получила КНДР, следом за ней идут Эритрея и Туркменистан. В общей сложности низший рейтинг получило 21 государство, включая Азербайджан, Ирак, Иран, Египет, Китай, Узбекистан. «Еще никогда на карте свободы прессы не было столько стран, окрашенных в черное», – отмечают «Репортеры без границ».

В организации также констатируют, что «постсоветское пространство и Турция (157-е место) остаются мировыми лидерами в том, что касается деградации свободы СМИ». «Около двух третей стран этой зоны продолжают находиться около или позади 150 места в рейтинге, и позиция большинства продолжает снижаться. Общий индекс региона близок к тому, чтобы сравняться с замыкающим список странам зоны Ближнего Востока и Северной Африки», – говорится в отчете.

Россия сохранила за собой прошлогоднее 148-е место, следуя за Мексикой и опережая Таджикистан, Эфиопию и Сингапур. Выше нее расположились Мавритания (72-е место), Киргизия (98-е место), Ангола (121-е место), Гамбия (122-е место), Зимбабве (126-е место), Камерун (129-е место), Камбоджа (142-е место). «Никогда еще со времени развала СССР в России одновременно не находилось в заключении такое большое число журналистов и блогеров», – утверждается в докладе РБГ.

Лидерами же в списке свободы СМИ по-прежнему являются страны Северной Европы. Первое место сохранила за собой Норвегия, следом за ней идут Швеция, Нидерланды и Финляндия. Германия занимает 15-е место, Франция – 33-е, Великобритания расположилась на 40-й строчке, США – на 45-м месте.

Как подчеркивают «Репортеры без границ», нынешний доклад «отражает возрастающую неприязнь по отношению к журналистам».

По мнению сотрудников организации, в последнее время «все больше демократически избранных лидеров перестают рассматривать СМИ как ключевую часть демократической системы, но видят в них противника, по отношению к которому открыто высказывают неприязнь».

В документе также говорится, что многие мировые лидеры с «паранойей» относятся к журналистике и подавляют средства массовой информации, и в то же время освещение событий в частных медиа все чаще формируется корпоративными интересами.