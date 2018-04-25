Погибших и пострадавших в результате пожара в Благовещенске нет

«Сообщение о пожаре в районе улиц Амурской – Новой поступило в 20:01. На место происшествия были направлены два отделения – 10 человек и две единицы техники. Впоследствии силы увеличили до 34 человек и пяти единиц техники. Горели три жилых и один нежилой дом. Был зафиксирован хлопок газового баллона. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», – рассказали в МЧС.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, пожарные проводят дотушивание домов.