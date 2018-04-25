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25апреля
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сегодня, 22:24 2

Погибших и пострадавших в результате пожара в Благовещенске нет

Погибших и пострадавших в результате пожара в Благовещенске нет

В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали серьезный пожар, случившийся в Благовещенске вечером в среду, 25 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», горели четыре деревянных дома, очевидцы сняли на видео взрыв газа.

«Сообщение о пожаре в районе улиц Амурской – Новой поступило в 20:01. На место происшествия были направлены два отделения – 10 человек и две единицы техники. Впоследствии силы увеличили до 34 человек и пяти единиц техники. Горели три жилых и один нежилой дом. Был зафиксирован хлопок газового баллона. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», – рассказали в МЧС.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, пожарные проводят дотушивание домов.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ИванЛи

    ИванЛи
    10 минут назад

    У людей уничтожено имущество, и при этом пострадавших нет. Как это? Люди пострадали, нужна помощь!!! Дайте реквизиты!!!

  • Tania888

    Tania888
    8 минут назад

    В итоге, от того, что сразу было мало машин, огонь перекинулся на 3 жилых дома. В таких условиях 2 машины без воды, издевательство над людьми, которые стояли и смотрели как их дома загораются один за другим.

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