Погибших и пострадавших в результате пожара в Благовещенске нет
В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали серьезный пожар, случившийся в Благовещенске вечером в среду, 25 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», горели четыре деревянных дома, очевидцы сняли на видео взрыв газа.
«Сообщение о пожаре в районе улиц Амурской – Новой поступило в 20:01. На место происшествия были направлены два отделения – 10 человек и две единицы техники. Впоследствии силы увеличили до 34 человек и пяти единиц техники. Горели три жилых и один нежилой дом. Был зафиксирован хлопок газового баллона. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», – рассказали в МЧС.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, пожарные проводят дотушивание домов.
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