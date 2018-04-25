Вице-премьер РФ Хлопонин не рекомендует властям области пользоваться сфальсифицированными цифрами о пожарах

Фото: ria.ru

В регионе третью неделю функционирует режим чрезвычайной ситуации, сказал зампред, и на него приходится 70 % общей площади лесных пожаров. «С начала 2018 года, по данным субъекта, на территории сгорело 347 тысяч гектаров леса. По данным космомониторинга Рослесхоза, эта информация в два раза выше предоставленной субъектом информации.

Аналогичная ситуация с занижением в Забайкальском крае – по данным субъекта, у нас 26 тысяч гектаров, по данным Рослесхоза — 63,5 тысячи гектаров.

Как и в предыдущие годы, есть попытки играть с цифрами. Хочу отметить, что мы не в пещерном веке живем и у нас есть современные информационные системы, способные предоставлять объективную картину», – сказал Хлопонин и отметил, что не рекомендовал бы региональным властям пользоваться сфальсифицированными показателями, потому что это может привести к обратному эффекту.

На совещании вице-премьер дал властям регионов с высокой опасностью пожаров поручение – мобилизовать силы и усилить контроль за лесными пожарами на майские праздники.

«Руководителей регионов прошу взять под личный контроль подготовку к охране лесов от пожаров в выходные и праздничные дни, уделив особое внимание популярным у населения местам отдыха на природе, организовать разъяснительную работу с нашими гражданами. По всем прогнозам, майские праздники планируются достаточно жаркие… Праздники должны быть у людей, а у нас с вами непростая задача – предотвратить возможные негативные последствия. Этот вопрос должен стоять у руководителей на постоянном контроле», – сказал, обращаясь к главам регионов, Александр Хлопонин.

Зампред также сообщил, что на данный момент на территории РФ зарегистрировано 1 210 пожаров. Этот показатель приблизительно соответствует прошлогоднему, но площадь лесных пожаров в этом году увеличилась почти в 2,5 раза и составляет примерно 483 тысячи гектаров.

«Можно предположить, что мы недостаточно оперативно реагируем на ситуацию на местах. Складывается ситуация в ряде регионов, когда местные лесные службы попросту распускают эти пожары, несвоевременно ликвидируя очаги», – отметил Хлопонин.

Он потребовал от властей регионов, которым выданы предписания Рослесхоза за некачественную подготовку к пожароопасному сезону, в кратчайшие сроки привести в порядок противопожарную технику, укомплектовать личный состав специальных служб и привлечь авиацию для охраны лесов.

«В этом году субвенции в регионы на борьбу со стихией были увеличены на более чем на четыре миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей – на авиапатрулирование, один миллиард рублей – на увеличение численности лесных инспекторов», – отметил зампред правительства и добавил, что регионы получат помощь на погашение кредиторской задолженности, которая возникла в предыдущие годы из-за дополнительных контрактов на борьбу с пожарами.

Вице-премьер предложил региональным руководителям организовать взаимодействие с волонтерскими организациями. «2018 год назван Годом добровольца, и это хороший повод для более активной работы наших лесников с волонтерскими общественными организациями. Хочу обратить особое внимание, что тушение пожаров – профессиональная работа, требующая специальной квалификации и подготовки. Поэтому добровольцев надо привлекать к профилактическим работам и ни в коем случае не рисковать их жизнями и здоровьем», – заключил зампред правительства.