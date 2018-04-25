В Благовещенске полыхают деревянные дома (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обращаются жители Благовещенска. Люди обеспокоены сильным пожаром. В районе перекрестка улиц Новой и Амурской горят деревянные дома. По предварительной информации, огонь охватил четыре дома.

«Ветер сильный, раздувает пламя, искры летят на ближайшие машины», – передают очевидцы. «Мы проезжали мимо на автобусе. С Мухина было видно больше отблески, чем огонь, а потом прямо шар пламени взлетел. И раздался очень сильный хлопок. Возможно, взорвался баллон с газом», – рассказал горожанин. «Живу напротив ДВОКУ, с балкона пламя видно. Взрыв был жуткий! Запах дыма стоит», – поделился очевидец. «Вибрация по дверям прошла на 15-м этаже, мы перепугались», – свидетельствует другой очевидец событий.

Момент взрыва попал на видео:

Пламя достигает высоты четвертого этажа:

По словам жителей района, дым они заметили около 20 часов. Довольно быстро пламя набрало пугающую силу. Местные жители утверждают, что это не первый пожар в районе. «Людей жалко... Вчера буквально рядом дом сгорел – совпадение? Причем кварталы, в которых горят частные дома, все застраиваются многоэтажками», – пишет горожанка.

В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информацией о ранге пожара, количестве расчетов и техники, а также о том, горят жилые или нежилые дома, ведомство пока не располагает.