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25апреля
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сегодня, 21:00 25

В Благовещенске полыхают деревянные дома (видео)

В Благовещенске полыхают деревянные дома (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обращаются жители Благовещенска. Люди обеспокоены сильным пожаром. В районе перекрестка улиц Новой и Амурской горят деревянные дома. По предварительной информации, огонь охватил четыре дома.

«Ветер сильный, раздувает пламя, искры летят на ближайшие машины», – передают очевидцы. «Мы проезжали мимо на автобусе. С Мухина было видно больше отблески, чем огонь, а потом прямо шар пламени взлетел. И раздался очень сильный хлопок. Возможно, взорвался баллон с газом», – рассказал горожанин. «Живу напротив ДВОКУ, с балкона пламя видно. Взрыв был жуткий! Запах дыма стоит», – поделился очевидец. «Вибрация по дверям прошла на 15-м этаже, мы перепугались», – свидетельствует другой очевидец событий.

Момент взрыва попал на видео:

Пламя достигает высоты четвертого этажа:

По словам жителей района, дым они заметили около 20 часов. Довольно быстро пламя набрало пугающую силу. Местные жители утверждают, что это не первый пожар в районе. «Людей жалко... Вчера буквально рядом дом сгорел – совпадение? Причем кварталы, в которых горят частные дома, все застраиваются многоэтажками», – пишет горожанка.

В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информацией о ранге пожара, количестве расчетов и техники, а также о том, горят жилые или нежилые дома, ведомство пока не располагает.

Просмотров всего: 4233

#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    да. жесть там. издалека тоже видели :(

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Я по Амурской проезжала , зрелище конечно не для слабонервных , хоть бы люди не пострадали в этом аду

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Что за жесть в области творится? МЧС области пинка дать...плановые отжиги, ветер, инструктирование....работы ноль, зарплаты конские, уволить руководство

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    дома подожгли пожарные с плановыми отжигами?

    иль нерадивый ванька решил,что проще сжечь траву сухую,а может и шашлычки без присмотра оставил, да пока за бутылкой ходил-полыхнуло?

    в центре города-отжиги?

    алена жжет!

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Алёна Валентиновна

    Что за жесть в области творится? МЧС области пинка дать...плановые отжиги, ветер, инструктирование....работы ноль, зарплаты конские, уволить руководство



    Истеричка детектед!

  • Drulik83

    Drulik83
    1 час назад

    Жилые дома. К сожалению жилые(по крайней мере несколько).

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Опять монголо-тартарское нашествие.Отжигами выкуривают население/очистить для сдачи территорию!

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    БаРмалей

    Опять монголо-тартарское нашествие.Отжигами выкуривают население/очистить для сдачи территорию!



    Не... американские Томагавки )))

  • dikan

    dikan
    1 час назад

    Писал на другом ресурсе, повторю здесь. Сегодня же часов уже около 20 вечера. Частный сектор в районе ВДНХ. Возле одного из дворов провели уборку-листву сгребли, мусор.

    Ветер во всю, половина города уже в дыму, а этот костер из мусора весело горит без присмотра. Причем по инструменту и прочему видно что именно жильцы это сделали.

    Вот не дай бог искра, горящая бумага полетит и так же пыхнет половина улицы.

    Что должна сделать власть сейчас? Мозги этим долбо...бам вложить или расстрелять?

    Я за второй вариант.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    dikan

    Писал на другом ресурсе, повторю здесь. Сегодня же часов уже около 20 вечера. Частный сектор в районе ВДНХ. Возле одного из дворов провели уборку-листву сгребли, мусор. Ветер во всю, половина города уже в дыму, а этот костер из мусора весело горит без присмотра. Причем по инструменту и прочему видно что именно жильцы это сделали. Вот не дай бог искра, горящая бумага полетит и так же пыхнет половина улицы. Что должна сделать власть сейчас? Мозги этим долбо...бам вложить или расстрелять? Я за второй вариант.



    вот так ваньки и творят пожары!

  • Dick09

    Dick09
    1 час назад

    Не отжиг травы и не шашлык тут виноват, а гребаная компания по переселению из аварийного и ветхого жилья, кто то соглошаеться что им предлагает государство и сьезжают от безысходности и власть во главе мэра это знает, а кто то землю имеет и не согласен с мэром и государством, потому как всю жизнь на этой земле и знает ей цену. И правильно сказано, где пожар там новый дом ,зачем тратить деньги на народ, спалить и они сами согласяться на все. Я был там и видел как Пожарные тушили квартал, струя их гедрантов была сильнее чем с обычной лейки, да и особо рвение в спасении других домов я не увидел, люди с ближайших домов с лопатами стояли и то толку больше было

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    утро,некий ванек собирает кучи сухой травы возле своего дома

    одна из куч горит,причем рядом с деревянным забором,за которым-деревянный же дом,ветер добавляет азарта

    этому олуху закон не писан,виновным форумчане выставят кого угодно,но не этого долбоящера

    А что,рядом с этим долбоящером машину пожарную поставить?А сколько таких в Амурке?

    вечером проезжал мимо,слава Богу-обошлось

    вот так каждый надеется,что обойдется,но у некоторых что то пошло не так!

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    57 минут назад

    По частным секторам Благовещенска бродит Владимир Путин. Зловеще улыбается. Поигрывает в кармане спичечным коробком.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    55 минут назад

    Хаурас Идуhе

    По частным секторам Благовещенска бродит Владимир Путин. Зловеще улыбается. Поигрывает в кармане спичечным коробком.



    А я то думаю,кто все это делает

    не зря неос борцует,вот он точно в курсе

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    утро,некий ванек собирает кучи сухой травы возле своего дома

    одна из куч горит



    Так не утро: пришел, видимо, ваш ванек с работы, поужинал, да и пошел свой, да соседние дома палить на ночь глядя.

    * не стрелочник, так ванек?...

  • lev4ik

    lev4ik
    40 минут назад

    Судя по всему,все по плану идет,в этом году там два дома уже горели,сейчас,имхо,дома несговорчевых горят. Уж больно кусок под застройку хороший.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    37 минут назад

    Myxira

    Cемен Васильевич А.

    утро,некий ванек собирает кучи сухой травы возле своего дома

    одна из куч горит



    Так не утро: пришел, видимо, ваш ванек с работы, поужинал, да и пошел свой, да соседние дома палить на ночь глядя.

    * не стрелочник, так ванек?...



    ванек не стрелочник

    он возле своего дома убирал траву,утром

    а зачем поджег?

  • Tehnik

    Tehnik
    32 минуты назад

    Кто-нибудь запускал в воздух дрон?

  • Myxira

    Myxira
    32 минуты назад

    Cемен Васильевич А.

    Myxira

    Cемен Васильевич А.

    утро,некий ванек собирает кучи сухой травы возле своего дома

    одна из куч горит



    Так не утро: пришел, видимо, ваш ванек с работы, поужинал, да и пошел свой, да соседние дома палить на ночь глядя.

    * не стрелочник, так ванек?...



    ванек не стрелочник

    он возле своего дома убирал траву,утром

    а зачем поджег?



  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    29 минут назад

    мух

    ира

    эти поджоги не смешно

    сбрейте уж сами свою бороду

  • full

    full
    25 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Хаурас Идуhе

    По частным секторам Благовещенска бродит Владимир Путин. Зловеще улыбается. Поигрывает в кармане спичечным коробком.



    А я то думаю,кто все это делает

    не зря неос борцует,вот он точно в курсе



    Мистер Пу создал эту систему. Так что не надо его отмазывать.

  • Myxira

    Myxira
    23 минуты назад

    Cемен Васильевич А.

    мух

    ира

    эти поджоги не смешно

    сбрейте уж сами свою бороду



    А кто сказал, что смешно? Это вы тут развлекаетесь.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    22 минуты назад

    И каждому долбоящеру дал спички,чтобы жгли!

    Ну конечно,никто кроме него!

  • full

    full
    20 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    И каждому долбоящеру дал спички,чтобы жгли!

    Ну конечно,никто кроме него!



    Именно. Ибо спички - самый малозатратный способ борьбы с пожарами. Поскольку - денег нет, но вы держитесь! Логику уловил?

  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    власть не справляется с пожарами в области

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