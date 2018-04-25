Сотрудников ТРЦ «Острова» проинструктировали, как действовать при пожаре

В благовещенском ТРЦ «Острова» провели очередной инструктаж для руководителей и сотрудников центра. Пожарный инспектор рассказал сотрудникам, что их главной задачей в случае ЧС станет вывод людей из здания.

«Руководство ТРЦ "Острова" обратилось к нам с просьбой провести инструктаж. Они собрали всех арендаторов, мы рассказали основные требования пожарной безопасности в торговых центрах, объяснили, как проводить эвакуацию в случае пожара, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, какими они бывают, какие возгорания можно ими тушить», – перечислил государственный инспектор Амурской области по пожарному надзору Роман Белоруков.

Владельцы торгового центра уверяют, что в здании разработана эффективная и надежная схема защиты от пожара, установлены системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Работает автоматическая система пожаротушения. В здании установлено несколько тысяч датчиков дыма, а по всей площади установлены оросители, из которых в случае возгорания польется вода. В каждой зоне торгового центра есть по три-четыре запасных эвакуационных выхода.

«Это плановое мероприятие, никак не связанное с бумом проверок в стране, – уверяет совладелец ТРЦ "Острова" Алексей Конфедератов. – Мы регулярно ведем подобные встречи, индивидуально работаем с каждым арендатором, инструктируем, смотрим проекты по соблюдению правил пожарной безопасности, поэтому для нас это ежедневная работа».

Подобные занятия позволяют отработать действия персонала торгового центра в случае пожара и организовать своевременную эвакуацию посетителей.