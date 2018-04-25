Амурские депутаты добавили денег на паром для отдаленного поселка

Жители поселка Ивановский Мазановского района вскоре смогут перебираться через реку Селемджу на пароме. Депутаты Законодательного собрания Амурской области дополнительно выделили 9 миллионов рублей на покупку плавсредства.

В распоряжении местных властей теперь есть 29 миллионов рублей. Этих денег должно хватить на новый паром.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 25 апреля, на заседании областного заксобрания обсуждались поправки в областной бюджет. Доходная часть бюджета увеличилась за счет целевых поступлений и остатков прошлого года. Кроме того, прошло перераспределение средств по некоторым статьям расходов.