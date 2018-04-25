Квиддич и хорек: благовещенцы делятся фотографиями с субботников

Благовещенцы участвуют в акции «Чистый город» и делятся в Инстаграме фотографиями с субботников. Под хэштегом #Чистый город БЛГ в соцсети можно найти снимки «летающих» метел и даже хорька, вместе с хозяйкой участвующего в субботнике.

Фотоакцию в рамках традиционной акции «Чистый город» проводят впервые. Участники профессиональных коллективов, спортивных объединений и просто горожане успели разместить около 140 фотографий. На выбор участникам представлены три номинации: «Самый массовый субботник», «Больше чем уборка» и «Самое креативное фото субботника». Победители в этих номинациях получат призы – кофеварку, вафельницу и сумку-холодильник. Организаторы обещают вручить и поощрительные призы. Итоги конкурса подведут в начале мая.

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#ЖКХ #конкурсы

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Елена Котейко