Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:16 0

Квиддич и хорек: благовещенцы делятся фотографиями с субботников

Квиддич и хорек: благовещенцы делятся фотографиями с субботников

Благовещенцы участвуют в акции «Чистый город» и делятся в Инстаграме фотографиями с субботников. Под хэштегом #Чистый город БЛГ в соцсети можно найти снимки «летающих» метел и даже хорька, вместе с хозяйкой участвующего в субботнике.

Фотоакцию в рамках традиционной акции «Чистый город» проводят впервые. Участники профессиональных коллективов, спортивных объединений и просто горожане успели разместить около 140 фотографий. На выбор участникам представлены три номинации: «Самый массовый субботник», «Больше чем уборка» и «Самое креативное фото субботника». Победители в этих номинациях получат призы – кофеварку, вафельницу и сумку-холодильник. Организаторы обещают вручить и поощрительные призы. Итоги конкурса подведут в начале мая.

Просмотров всего: 52

#ЖКХ #конкурсы

распечатать


Общество 1

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
Общество

В Приамурье потратят более 188 миллионов на обустройство городской среды
Общество 3

В Благовещенске УК «Прогресс» оставила жильцам дома дурно пахнущие горы мусора

Культура 2

Юный флейтист из поселка Прогресс стал победителем Дельфийских игр
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь