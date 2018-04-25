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25апреля
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сегодня, 20:02 0

С помощью Бе-200 пожарным удалось остановить огонь возле Прогресса

С помощью Бе-200 пожарным удалось остановить огонь возле Прогресса
Фото: 28.mchs.gov.ru

Самолет Бе-200 МЧС России, принимающий участие в тушении пала в окрестностях амурского поселка Прогресс, совершил семь сливов воды. За каждый раз амфибия обрушила на пал по 12 тонн воды.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в окрестностях поселка Прогресс огонь перекинулся на садовые домики. Распространение пала удалось предотвратить. «В настоящее время угрозы жилым домам нет. Работы по тушению огня продолжаются наземной группировкой пожарно-спасательных подразделений и местным населением», – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов.

В тушении пала и построек на садоводческих участках, на которые перекинулся огонь, задействованы пожарно-спасательные подразделения поселков Прогресс, Новорайчихинск, Широкий, города Райчихинска, добровольные пожарные из Прогресса и местные жители – всего 89 человек и 18 единиц техники. Для подвоза воды задействована техника водоканала и ЖЭУ «Райчихинский коммунальщик».

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#пожары

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