С помощью Бе-200 пожарным удалось остановить огонь возле Прогресса

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», в окрестностях поселка Прогресс огонь перекинулся на садовые домики. Распространение пала удалось предотвратить. «В настоящее время угрозы жилым домам нет. Работы по тушению огня продолжаются наземной группировкой пожарно-спасательных подразделений и местным населением», – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов.

В тушении пала и построек на садоводческих участках, на которые перекинулся огонь, задействованы пожарно-спасательные подразделения поселков Прогресс, Новорайчихинск, Широкий, города Райчихинска, добровольные пожарные из Прогресса и местные жители – всего 89 человек и 18 единиц техники. Для подвоза воды задействована техника водоканала и ЖЭУ «Райчихинский коммунальщик».