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Изменивший направление ветер принес в Благовещенск дым (фото)

Изменивший направление ветер принес в Благовещенск дым (фото)

К вечеру среды, 25 апреля, областной центр Приамурья затянуло дымом. В разных районах города наблюдается сильное задымление. В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что в Благовещенском районе тушат палы.

В ЕДДС также отметили, что ситуация не угрожает жизни и здоровью людей. Однако при таких условиях лучше не находиться на улице, а дома стоит закрыть форточки.

Тем временем в Амурском гидрометцентра сообщили, что задымление связано с ветром, который изменил направление с юго-западного на северо-западное. «Соответственно, дым от пожаров, действующих на северо-западе региона, потянуло к Благовещенску. Похолодало, ветер усилился и сменил направление. Мы оказались в тылу циклона, который сейчас проходит по территории области», – прокомментировала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Продолжает работу пункт наблюдения за загрязнением воздуха. В автоматическом режиме прибор берет пробы. Утром в четверг, 26 апреля, химики снимут фильтр. «Если будет зафиксировано превышение содержания загрязняющих веществ, об этом сразу же будет сообщено», – добавила Елена Печкина.

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#погода #пожары

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