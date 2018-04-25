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В Белогорске провели первую репетицию военного парада

В Белогорске провели первую репетицию военного парада

Первую репетицию военного парада провели в Белогорске в среду, 25 апреля. Личный состав, юнармейцы и кадеты прошли по площади имени 30-летия Победы. Провел репетицию заместитель командующего 35-й Армии Виталий Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что для участия в параде привлекаются 1,3 тысячи человек – это пять батальонов и 21 рота. В том числе две коробки военнослужащих женщин, коробка юнармейцев и кадетов, коробка миротворцев, рота почетного караула, барабанщиков, знаменная группа и военный оркестр.

В пятницу, 27 апреля, в Белогорске проведут репетицию с участием военной техники. Планируется, что в состав колонны войдут 25 единиц. Репетиции также пройдут 25, 30 апреля и 2, 4 мая – с участием военной техники, Генеральная репетиция парада назначена на 7 мая.

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#Белогорск #военные #праздники

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