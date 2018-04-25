Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 0

В Благовещенске работают специалисты Росалкогольрегулирования

В Благовещенске работают специалисты Росалкогольрегулирования

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка впервые приехала в Благовещенск. Представители ведомства выслушали вопросы и жалобы амурских предпринимателей. Основной проблемой амурчан Росалькорегулирование называет неумение взаимодействовать с единой федеральной информационной системой.

«В настоящее время введена система ЕГАИС. Она действует помимо производителей также для оптового звена, для организаций розничной продажи алкогольной продукции. Основные вопросы сейчас идут по функционированию системы ЕГАИС, по работе с ней, по порядку внесения каких-либо данных», – говорит начальник юридического отдела межрегионального управления Росалкогольрегулирования Владимир Ин.

Среди проблем Росалкорегулирование выделило незнание или неправильную трактовку законодательства, что, по мнению представителей ведомства, часто приводит к нарушениям. В 2017 году в Приамурье было возбуждено 75 дел об административных нарушениях. Среди них торговля алкоголем в жилых домах и в не установленное законом время. Общая сумма штрафов составила 305 000 рублей. В рамках надзорной деятельности по профилактике нарушений Росалкогольрегулирование объедет весь Дальневосточный федеральный округ. В следующий раз ведомство отправится в Приморский край.

Просмотров всего: 175

#закон #технологии #торговля

распечатать


Общество

Сотрудников ТРЦ «Острова» проинструктировали, как действовать при пожаре

сегодня, 20:44
Общество

Спустя 20 лет амурское село Орлиное признали населенным пунктом
Общество

Работникам культуры повысят единовременные выплаты

Происшествия 1

В Благовещенске будут судить водителя, намеренно задавившего знакомого
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь