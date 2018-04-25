В Благовещенске работают специалисты Росалкогольрегулирования

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка впервые приехала в Благовещенск. Представители ведомства выслушали вопросы и жалобы амурских предпринимателей. Основной проблемой амурчан Росалькорегулирование называет неумение взаимодействовать с единой федеральной информационной системой.

«В настоящее время введена система ЕГАИС. Она действует помимо производителей также для оптового звена, для организаций розничной продажи алкогольной продукции. Основные вопросы сейчас идут по функционированию системы ЕГАИС, по работе с ней, по порядку внесения каких-либо данных», – говорит начальник юридического отдела межрегионального управления Росалкогольрегулирования Владимир Ин.

Среди проблем Росалкорегулирование выделило незнание или неправильную трактовку законодательства, что, по мнению представителей ведомства, часто приводит к нарушениям. В 2017 году в Приамурье было возбуждено 75 дел об административных нарушениях. Среди них торговля алкоголем в жилых домах и в не установленное законом время. Общая сумма штрафов составила 305 000 рублей. В рамках надзорной деятельности по профилактике нарушений Росалкогольрегулирование объедет весь Дальневосточный федеральный округ. В следующий раз ведомство отправится в Приморский край.