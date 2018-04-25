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сегодня, 18:05 0

Благовещенка рассказала о проблеме «детей-шахтеров» в детском саду (видео)

Благовещенка рассказала о проблеме «детей-шахтеров» в детском саду (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Мария, мама одного из детей, которые посещают третий корпус детсада № 5. Он находится по адресу: улица Чехова, 217. Мария говорит, что в их садике есть наболевшая проблема – территория, где гуляют дети, очень мала и крайне бедно оснащена. Кроме того, здесь много пыли и песка, из-за чего дети приходят домой очень грязными.

«Я понимаю, если бы нам изначально дали хорошую группу, с игрушками и так далее. Ну не было бы площадки – не вопрос, мы бы с родителями, как говорится, приложили бы силы и сделали детям площадку. Но когда мы только пришли в садик, мы сами отремонтировали здание, в котором поселили наших детей: в нем просто невозможно было находиться. Там лет десять не делался ремонт – обшарпанные стены, сломанная мебель. И, получается, покупали туда все сами, вплоть до скатерти, чтобы более-менее дети могли там находиться. И плюс вот такая площадка. И сколько ни просим, – толку не можем добиться никакого», – говорит Мария.

По ее словам, на площадке при корпусе гуляют 30 детей. Из-за малой территории они фактически «бьются лбами». По соседству есть другие детские площадки, но туда ребят не пускают. Сама территория неровная, здесь большой слой пыли, песка и глины. «У нас дети в пыли задыхаются каждый день. Мы их домой забираем – с ног до головы они просто, как шахтеры», – сетует горожанка.

Играть на своей площадке детям почти не с чем, отмечает Мария. Сейчас здесь есть разваливающаяся песочница, металлическая лестница и беседка. Раньше был домик, но его пришлось убрать, так как «детям сыпались на голову доски».

ИА «Амур.инфо» направило запрос в пресс-службу администрации Благовещенска с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ властей будет опубликован позже.

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#дети #жизнь

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