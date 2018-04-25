Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:03 0

Благовещенские школьники участвовали в пожарных учениях

Благовещенские школьники участвовали в пожарных учениях

В среду, 25 апреля, в Благовещенске провели учения с участием детей. По легенде, в школе № 5 из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание. Дети под руководством взрослых отрабатывали навыки эвакуации при пожаре.

В момент учебного пожара в здании находилось почти 450 человек, двое не успели выйти. Людей вывели сотрудники звена газодымозащитной службы. «Люди еще не взрослые, им нужно объяснять, как выходить. Также сложность заключается в том, что дети поддаются панике, прячутся за столы, в шкафы», – говорит старший инспектор службы тушения пожаров и проведения спасательных работ Алексей Малюгин.

В завершение учений школьникам продемонстрировали куб жизни – приспособление, с помощью которого спасают людей из горящих зданий. Этот куб используют только на учениях. На пожарах его ни разу не пришлось применять.

Просмотров всего: 53

#дети #учения #школа

распечатать

Фотогалерея
+15

Общество

Благовещенка рассказала о проблеме «детей-шахтеров» в детском саду (видео)
Общество 4

Инспектор по делам несовершеннолетних: дети должны быть заняты
Происшествия 2

Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка во время катания на гироскутере
Общество 5

Меня выставляют монстром: жительница Ромны прокомментировала ситуацию с выселением сестры
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь