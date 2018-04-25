Благовещенские школьники участвовали в пожарных учениях

В среду, 25 апреля, в Благовещенске провели учения с участием детей. По легенде, в школе № 5 из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание. Дети под руководством взрослых отрабатывали навыки эвакуации при пожаре.

В момент учебного пожара в здании находилось почти 450 человек, двое не успели выйти. Людей вывели сотрудники звена газодымозащитной службы. «Люди еще не взрослые, им нужно объяснять, как выходить. Также сложность заключается в том, что дети поддаются панике, прячутся за столы, в шкафы», – говорит старший инспектор службы тушения пожаров и проведения спасательных работ Алексей Малюгин.

В завершение учений школьникам продемонстрировали куб жизни – приспособление, с помощью которого спасают людей из горящих зданий. Этот куб используют только на учениях. На пожарах его ни разу не пришлось применять.