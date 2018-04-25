В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
АО «Амурские коммунальные системы» проводит подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение. Амур.инфо публикует графики отключений.
График отключения потребителей АКС
|
№
|
Даты
|
Отключенный район
|
1.
|
14.05- 16.05
|
Весь город, кроме котельных, — гидравлические испытания
|
2.
|
17.05-25.05
|
Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС
|
3.
|
30.07-12.08
|
Переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького
|
4.
|
25.06-6.07
|
Центральная часть города от улицы Комсомольской до 50-летия Октября между Ленина и Горького
|
5.
|
13.08-17.08
|
Центральная часть города от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской
|
6.
|
20.08-31.08
|
Центральная часть города от Студенческой до Островского между Станционной и Октябрьской
|
7.
|
16.07-29.07
|
Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК
|
8.
|
17.07-19.08
|
Жилые дома микрорайона Подсолнухи: Василенко 3/1, Василенко 3/3
|
9.
|
16.08-19.08
|
Гормолкомбинат, воинская часть 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК
|
10.
|
28.05-8.06
|
Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской
|
11.
|
9.07-13.07
|
От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской
|
12.
|
11.06-22.06
|
Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская
|
13.
|
17.09-21.09
|
Весь город, кроме котельных, – гидравлические испытания
График отключения котельных
|
№
|
Даты
|
Котельная /Отключенный жилой район
|
1.
|
28 мая-8 июня
|
Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная
|
2.
|
28 мая-8 июня
|
Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького
|
3.
|
21-26 мая
|
Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4
|
4.
|
13-26 августа
|
Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1
|
5.
|
3-16 июля
|
Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278
|
6.
|
22 августа-4 сентября
|
Котельная ВОС /п. Астрахановка
|
7.
|
6-19 июня
|
Котельная п. Садовый
|
8.
|
17-30 августа
|
Котельная ДОС /п. Моховая Падь
|
9.
|
5-18 июня
|
Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256
|
10.
|
3-16 июля
|
Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15
|
11.
|
5-18 июня
|
Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр
|
12.
|
22 мая-4 июня
|
Котельная п. Аэропорт
|
13.
|
5-8 июня
|
Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136
|
14.
|
7-20 августа
|
Котельная 433 кв. / Тайвань
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