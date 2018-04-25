Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 0

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
Фото: karelinform.ru

АО «Амурские коммунальные системы» проводит подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение. Амур.инфо публикует графики отключений.

График отключения потребителей АКС

Даты

Отключенный район

1.

14.05- 16.05

Весь город, кроме котельных, — гидравлические испытания

2.

17.05-25.05

Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС

3.

30.07-12.08

Переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького

4.

25.06-6.07

Центральная часть города от улицы Комсомольской до 50-летия Октября между Ленина и Горького

5.

13.08-17.08

Центральная часть города от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской

6.

20.08-31.08

Центральная часть города от Студенческой до Островского между Станционной и Октябрьской

7.

16.07-29.07

Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

8.

17.07-19.08

Жилые дома микрорайона Подсолнухи: Василенко 3/1, Василенко 3/3

9.

16.08-19.08

Гормолкомбинат, воинская часть 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

10.

28.05-8.06

Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской

11.

9.07-13.07

От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской

12.

11.06-22.06

Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская

13.

17.09-21.09

Весь город, кроме котельных, гидравлические испытания
График отключения котельных

Даты

Котельная /Отключенный жилой район

1.

28 мая-8 июня

Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная

2.

28 мая-8 июня

Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького

3.

21-26 мая

Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4

4.

13-26 августа

Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1

5.

3-16 июля

Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278

6.

22 августа-4 сентября

Котельная ВОС /п. Астрахановка

7.

6-19 июня

Котельная п. Садовый

8.

17-30 августа

Котельная ДОС /п. Моховая Падь

9.

5-18 июня

Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256

10.

3-16 июля

Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15

11.

5-18 июня

Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр

12.

22 мая-4 июня

Котельная п. Аэропорт

13.

5-8 июня

Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136

14.

7-20 августа

Котельная 433 кв. / Тайвань

Просмотров всего: 282

#ЖКХ

распечатать


Общество

В Приамурье потратят более 188 миллионов на обустройство городской среды
Общество 1

В Благовещенске УК «Прогресс» оставила жильцам дома дурно пахнущие горы мусора

Общество 9

Фонд капремонта: ЖСК оформил спецсчет для взносов на капремонт с нарушениями
Общество 2

В Свободном пытаются решить проблемы с водоснабжением

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь