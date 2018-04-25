В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды

Фото: karelinform.ru

АО «Амурские коммунальные системы» проводит подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение. Амур.инфо публикует графики отключений.

График отключения потребителей АКС № Даты Отключенный район 1. 14.05- 16.05 Весь город, кроме котельных, — гидравлические испытания 2. 17.05-25.05 Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС 3. 30.07-12.08 Переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького 4. 25.06-6.07 Центральная часть города от улицы Комсомольской до 50-летия Октября между Ленина и Горького 5. 13.08-17.08 Центральная часть города от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской 6. 20.08-31.08 Центральная часть города от Студенческой до Островского между Станционной и Октябрьской 7. 16.07-29.07 Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК 8. 17.07-19.08 Жилые дома микрорайона Подсолнухи: Василенко 3/1, Василенко 3/3 9. 16.08-19.08 Гормолкомбинат, воинская часть 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК 10. 28.05-8.06 Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской 11. 9.07-13.07 От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской 12. 11.06-22.06 Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская 13. 17.09-21.09 Весь город, кроме котельных, – гидравлические испытания График отключения котельных № Даты Котельная /Отключенный жилой район 1. 28 мая-8 июня Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная 2. 28 мая-8 июня Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького 3. 21-26 мая Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4 4. 13-26 августа Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 5. 3-16 июля Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 6. 22 августа-4 сентября Котельная ВОС /п. Астрахановка 7. 6-19 июня Котельная п. Садовый 8. 17-30 августа Котельная ДОС /п. Моховая Падь 9. 5-18 июня Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256 10. 3-16 июля Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15 11. 5-18 июня Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр 12. 22 мая-4 июня Котельная п. Аэропорт 13. 5-8 июня Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136 14. 7-20 августа Котельная 433 кв. / Тайвань

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#ЖКХ

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Нина Гвоздкова