Огонь подобрался к поселку Прогресс

Фото: vladivostok.bezformata.ru

Самолеты Бе-200 МЧС России принимают участие в тушении пала в окрестностях поселка Прогресс. Огонь возник у населенного пункта во второй половине дня в среду, 25 апреля. Огонь перекинулся на постройки на садоводческих участках.

По тревожному звонку на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарным помогают тушить огонь с воздуха самолеты Бе-200 МЧС России. Тушение огня осложняется погодными условиями. В Амурской области в среду, 25 апреля, установилась сухая ветреная погода. Сила порывов ветра достигает 15 метров в секунду. В тушении пожара и защите жилых строений задействованы пожарно-спасательные подразделения поселков Прогресс, Новорайчихинск, Широкий, города Райчихинск, местное население. Для подвоза воды задействовали технику Водоканала. Все усилия огнеборцев направлены на защиту населенного пункта.

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#пожары

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Елена Котейко