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сегодня, 16:55 0

Спустя 20 лет амурское село Орлиное признали населенным пунктом

Спустя 20 лет амурское село Орлиное признали населенным пунктом

Более 20 лет жители села Орлиное Свободненского района, где ранее находилась воинская часть, не имело статуса населенного пункта. В среду, 25 апреля, депутаты Законодательного собрания Амурской области приняли окончательную версию закона, которая придала селу официальный статус.

«Проблема возникла еще в прошлом веке, – обрисовал ситуацию депутат Вячеслав Логинов. – На этом месте был закрытый военный поселок, который регулируется спецзаконодательством. Потом военные ушли, но остались местные жители – фактически без населенного пункта».

В 1997 году был принят областной закон, который придал Орлиному статус населенного пункта. Но при его принятии не были соблюдены все процедуры – суд опротестовал и аннулировал это решение.

Плотно этой проблемой в заксобрании занялись в 2017 году, когда районный Совет обратился с предожением. Законопроект приняли в первом чтении, после чего начали согласовывать документ с различными инстанциями.

И вот, спустя почти семь месяцев, 25 апреля, областной закон был принят в окончательной редакции, а село Орлиное окончательно получило статус населенного пункта в рамках Малосазанского сельсовета.

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#закон #заксобрание

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