Спустя 20 лет амурское село Орлиное признали населенным пунктом

Более 20 лет жители села Орлиное Свободненского района, где ранее находилась воинская часть, не имело статуса населенного пункта. В среду, 25 апреля, депутаты Законодательного собрания Амурской области приняли окончательную версию закона, которая придала селу официальный статус.

«Проблема возникла еще в прошлом веке, – обрисовал ситуацию депутат Вячеслав Логинов. – На этом месте был закрытый военный поселок, который регулируется спецзаконодательством. Потом военные ушли, но остались местные жители – фактически без населенного пункта».

В 1997 году был принят областной закон, который придал Орлиному статус населенного пункта. Но при его принятии не были соблюдены все процедуры – суд опротестовал и аннулировал это решение.

Плотно этой проблемой в заксобрании занялись в 2017 году, когда районный Совет обратился с предожением. Законопроект приняли в первом чтении, после чего начали согласовывать документ с различными инстанциями.

И вот, спустя почти семь месяцев, 25 апреля, областной закон был принят в окончательной редакции, а село Орлиное окончательно получило статус населенного пункта в рамках Малосазанского сельсовета.