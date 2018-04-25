Андрей Тягло: в 2018 году Приамурье недосчиталось 180 миллионов на льготные билеты

По словам министра то, что Росавиация в целом профинансировала Дальний Восток недостаточно, стало понятно уже после 21 марта. В Приамурье только на московском направлении недосчитались 128 миллионов рублей. По сравнению с 2017 годом это всего лишь треть выделенных средств. Тогда как в ведомстве рассчитывали, что по субсидированным билетам авиакомпании перевезут столько же пассажиров, сколько и годом ранее – почти 32 тысячи человек.

Чтобы закрыть те же объемы перевозок, необходимо, чтобы в Росавиации в особом порядке рассмотрели заявку авиакомпании «Северный ветер», которая не вошла в осуществление льготных перевозок. Для этого, в свою очередь, необходимо дополнительное финансирование.

«Мы знаем о заявлении со стороны Минтранса Российской Федерации, что было выделено недостаточно денежных средств на Дальний Восток, что в ближайшем времени планируется рассмотреть и выделить дополнительно 500 миллионов на эти цели. Мы ждем этого решения. Более того, я в Москве встречался с заместителем министра транспорта РФ, который отвечает за вопросы авиасообщений. Встречался с заместителем руководителя Росавиации, который пообещал, что у него на остатках есть некоторая денежная сумма, и он обещает на три больных направления – это Хабаровск, Тикси и Амурская область – раскассировать 100 миллионов рублей и в ближайшее время выделить. Работа проводится», – сообщил Андрей Тягло.

Министр заверил, что работа по подготовке к периоду льготных авиперевозок была проведена заблаговременно – она была начата в начале года. Понимая, что предстоит чемпионат мира по футболу, всем авиакомпаниям были своевременно направлены предложения, чтобы они подали заявки на рассмотрение субсидированных перелетов. Однако по факту льготных пассажиров перевозит пока только одна авиакомпания «Уральские авиалинии».

В ведомстве считают, что авиаперевозчики не заинтересованы принимать участие в этой льготной программе, потому что для них она убыточная.

«Со стороны регуляторов перевозок не было должной аналитики. Мы направляем предложение, что все-таки неправильно обманывать экономику авиакомпаний, ну не может стоить субсидированный билет за одну и ту же цену последние три года. Мы знаем, что инфляционные процессы идут, растет цена на топливо, растет цена прочих издержек, а билет – 6 400. Я думаю, что сами авиакомпании не заинтересованы в своевременной подаче заявок на осуществление льготных перевозок. Эти накладки со стороны Росавиации и со стороны авиакомпаний создают ситуацию, которая осложняет жизнь амурским льготникам. Сейчас 6 400 оплачивает сам льготник, 6 400 добавляет государство, получается 12 800. А мы знаем, сколько фактически стоит кресло в летнее время. Получается, что для авиакомпаний заблаговременно закладываются некоторые убытки. Надо честнее подходить и говорить, что на уровень инфляции мы проиндексируем, билет будет стоить не 6 400, а 7 400. Это будет выше 15 тысяч и будет ближе к реальным ценам. Если каждый год это делать, то, наверное, эта программа нужная и необходимая, и тогда она будет работать», – высказал свое мнение министр.

Как сообщало Амур.инфо, льготные билеты на летний период в Приамурье были раскуплены за два дня, и их не хватило всем желающим. По мнению экспертов, такая ситуация возникла из-за сокращения финансирования госпрограммы, а также из-за того, что в 2018 году в Амурской области в ней приняла участие только одна авиакомпания , тогда как годом ранее их было три.

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