В Приамурье потратят более 188 миллионов на обустройство городской среды

На формирование комфортной городской среды в Амурской области выделено более 188,5 миллиона рублей. В текущем году продолжится реализация национального проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день в бюджете области предусмотрены средства на реализацию мероприятий по благоустройству на 2018 год в размере 188 706 000 рублей. На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, благоустройство дворов и общественные территории предусмотрено 179 762 000 рублей. На поддержку обустройства мест массового отдыха населения, городских парков предусмотрено 8 944 000 рублей.

Средства субсидии распределили на основании заявок, поданных органами местного самоуправления. По городской среде средства получат восемь муниципальных образований: города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения деньги получит Райчихинск.

Как сообщает министерство ЖКХ Амурской области, начать конкурсные процедуры муниципальными образованиями планируется до 15 мая. Проведение конкурсных процедур – до конца мая текущего года. Выполнение всех работ по реализации проектов запланировано до ноября 2018 года.

На территории Амурской области национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуется с 2017 года.

В прошлом году в Приамурье благоустроили 38 дворовых территорий, восемь общественных мест и один парк в Свободном.