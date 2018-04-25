Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:36 0

В Приамурье потратят более 188 миллионов на обустройство городской среды

В Приамурье потратят более 188 миллионов на обустройство городской среды

На формирование комфортной городской среды в Амурской области выделено более 188,5 миллиона рублей. В текущем году продолжится реализация национального проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день в бюджете области предусмотрены средства на реализацию мероприятий по благоустройству на 2018 год в размере 188 706 000 рублей. На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, благоустройство дворов и общественные территории предусмотрено 179 762 000 рублей. На поддержку обустройства мест массового отдыха населения, городских парков предусмотрено 8 944 000 рублей.

Средства субсидии распределили на основании заявок, поданных органами местного самоуправления. По городской среде средства получат восемь муниципальных образований: города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения деньги получит Райчихинск.

Как сообщает министерство ЖКХ Амурской области, начать конкурсные процедуры муниципальными образованиями планируется до 15 мая. Проведение конкурсных процедур – до конца мая текущего года. Выполнение всех работ по реализации проектов запланировано до ноября 2018 года.

На территории Амурской области национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуется с 2017 года.

В прошлом году в Приамурье благоустроили 38 дворовых территорий, восемь общественных мест и один парк в Свободном.

Просмотров всего: 179

#ЖКХ

распечатать


Общество

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
Общество 1

В Благовещенске УК «Прогресс» оставила жильцам дома дурно пахнущие горы мусора

Общество 9

Фонд капремонта: ЖСК оформил спецсчет для взносов на капремонт с нарушениями
Общество 2

В Свободном пытаются решить проблемы с водоснабжением

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь