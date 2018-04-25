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25апреля
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сегодня, 16:19 0

«Танки», «Правда или действие», «Дыши во мгле»: кинопремьеры недели

«Танки», «Правда или действие», «Дыши во мгле»: кинопремьеры недели
Фото: Fast-Torrent.RU

На этой неделе в Благовещенске стартуют пять кинопремьер. Это военный русский фильм «Танки», ужасы «Правда или действие», мелодрама с элементами фантастики «Привидение», триллер «Дыши во мгле», мультфильм «Смешарики. Дежавю».

Танки

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Актеры: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов. Режиссер: Ким Дружинин.

Фильм покажут в АОДНТ, в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в кинокомплексе «Благовещенск».

Правда или действие

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

Актеры: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин. Режиссер: Джефф Уодлоу.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Привидение

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Актеры: Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс. Режиссер: Майкл Сакси.

Картину покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Дыши во мгле

После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.

Актеры: Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен. Режиссер: Дэниэл Роби.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Смешарики. Дежавю

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Актеры: Антон Виноградов, Сергей Мардарь, Михаил Черняк. Режиссер: Денис Чернов.

Мультфильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь

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