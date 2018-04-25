В разных районах Благовещенска загорелись деревья (видео)

25 апреля в Благовещенске горожане стали очевидцами двух случаев возгорания деревьев. Первый произошел в районе перекрестка Театральная – Ленина, второй – возле пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской.

«Дерево горело изнутри, – рассказал ИА "Амур.инфо" о случае на Театральной – Ленина очевидец. – Пожарные поднимались наверх, проливали сверху. Опасность была, что дерево упадет куда-то – на проезжую часть или на пешеходный переход, там больница рядом».

«Проезжала мимо, увидела, что горит дерево, прямо языками пламени было объято, – рассказала очевидица возгорания на Богдана Хмельницкого – Октябрьской. – Рядом жилой дом, и все проходят мимо, никто ничего не делает. Я объехала квартал, вернулась, думала, сейчас пожарных вызову. Пока объезжала, женщина, живущая в рядом стоящем доме, залила сама огонь. Я подъехала и увидела, что дерево уже просто дымит, огня открытого нет. И женщина бегает с ведрами, поливает. Вроде сама справилась, потушила».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству сообщили, что на тушение и в том, и в другом случае выезжала одна единица техники. Это было во второй половине дня. Горения ликвидированы. В ведомстве отметили, что обычно подобные возгорания случаются из-за неосторожного обращения с огнем.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28