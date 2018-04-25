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сегодня, 16:15 4

В разных районах Благовещенска загорелись деревья (видео)

В разных районах Благовещенска загорелись деревья (видео)

25 апреля в Благовещенске горожане стали очевидцами двух случаев возгорания деревьев. Первый произошел в районе перекрестка Театральная – Ленина, второй – возле пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской.

«Дерево горело изнутри, – рассказал ИА "Амур.инфо" о случае на Театральной – Ленина очевидец. – Пожарные поднимались наверх, проливали сверху. Опасность была, что дерево упадет куда-то – на проезжую часть или на пешеходный переход, там больница рядом».

«Проезжала мимо, увидела, что горит дерево, прямо языками пламени было объято, – рассказала очевидица возгорания на Богдана Хмельницкого – Октябрьской. – Рядом жилой дом, и все проходят мимо, никто ничего не делает. Я объехала квартал, вернулась, думала, сейчас пожарных вызову. Пока объезжала, женщина, живущая в рядом стоящем доме, залила сама огонь. Я подъехала и увидела, что дерево уже просто дымит, огня открытого нет. И женщина бегает с ведрами, поливает. Вроде сама справилась, потушила».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству сообщили, что на тушение и в том, и в другом случае выезжала одна единица техники. Это было во второй половине дня. Горения ликвидированы. В ведомстве отметили, что обычно подобные возгорания случаются из-за неосторожного обращения с огнем.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1397

#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    мистика

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Да , курящие белки - это зло , согласна

  • Смуса

    Смуса
    1 час назад

    люди совсем уже из ума выжили. как обезьяны себя ведут

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 минуты назад

    Украинские беженцы развлекаются? Вокруг города палы, и деревья в частном секторе горят

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