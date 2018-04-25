В благовещенском горпарке откроют три новых аттракциона

Благовещенские парки готовят к открытию сезона. В этом году места отдыха станут работать по новому техническому регламенту безопасности. Все аттракционы должны пройти ежегодный техосмотр и дополнительную сертификацию.

Вместо людей на аттракцион «Салют» усаживают мешки с песком. Конструкции около семи лет, нареканий у специалистов к нему не оказалось. Далее проверили колесо обозрения. Год выпуска самого высокого аттракциона парка – 1989-й. Всего в городском парке Благовещенска около 30 аттракционов.

Проверку в парке ведет комиссия из Новосибирска. Ревизоры проверят аттракционы Городского и Первомайского парков, и один аттракцион возле ОКЦ. Специалисты оценивают состояние металлоконструкций, их устойчивость и наличие средств безопасности – например, ремней. С собой инспекторы привезли необходимое оборудование. С помощью толщиномера проверяют толщину стенки конструкции колеса обозрения.

Раньше аттракционы проверяла комиссия администрации Благовещенска. Но потом власти стали требовать техническое заключение от аккредитованных лабораторий. Таких на Дальнем Востоке нет. По России их всего несколько – в Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. «Мы, собственно говорят, делаем мониторинг. Потому что одна и та же организация занимается обследованием на протяжении пяти, допустим, лет. И уже есть какие-то наработки, есть, с чем сравнивать. Если какое-то замечание было, его устранили и оно появилось вновь, значит, есть какая-то патология», – объясняет ведущий инженер ООО «Международный авиационный союз» (Новосибирск) Сергей Кулагин.

Тем временем в Городском парке устанавливают новые аттракционы. «Маячок» предназначен для самых маленьких. Дети до шести лет уже в ближайшие выходные, не дожидаясь официального открытия сезона, смогут опробовать новое развлечение. Вместо бассейна установили новый аттракцион, предназначенный для всей семьи. Всего в горпарке откроют три новых аттракциона.

В будущем на каждом сертифицированном аттракционе появятся QR-коды. С помощью специального мобильного приложения их можно отсканировать и узнать год выпуска конструкции. Но до благовещенских парков такие технологии пока не дошли. А открывать сезон в парках будут по традиции 1 мая.