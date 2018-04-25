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Доход бюджета Амурской области превысил 48 миллиардов рублей

Доход бюджета Амурской области превысил 48 миллиардов рублей

В среду, 25 апреля, на заседании областного заксобрания обсуждались поправки в областной бюджет. Доходная часть бюджета увеличилась за счет целевых поступлений и остатков прошлого года. Кроме того, прошло перераспределение средств по некоторым статьям расходов.

Депутат заксобрания и председатель бюджетного комитета Татьяна Фарафонтова пояснила, что увеличение бюджета произошло благодаря целевым поступлениям и остаткам прошлого года.

«По остаткам, это, прежде всего, нереализованные в 2017 году средства дорожного фонда – 790 миллионов рублей, – рассказала Татьяна Павловна. – А также те средства, которые вернули муниципальные образования и не подтвердили, что они им необходимы на 2018 год – 58 миллионов рублей».

Благодаря этим финансовым поступлениям доходная часть областного бюджета теперь составляет чуть более 48 миллиардов рублей.

Кроме того, в статьях расходов прошло перераспределение средств. «Сняли 18 миллионов рублей, выделяемых на приобретение лекарств от гепатита, – рассказала журналистам Татьяна Фарафонтова. – Эти деньги пойдут на приобретение медицинских препаратов для детей. Здесь работает программа софинансирования, федеральный бюджет выделяет 180 миллионов рублей – поэтому такое перераспределение необходимо».

На 20 миллионов рублей уменьшили ассигнования на техническое обслуживание оборудования в ссузах.

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#заксобрание #областная власть #финансы #экономика

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