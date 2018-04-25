Будущие энергетики из АмГУ стажируются на производстве «СИБУР» в Тобольске

Восемь студентов выпускного курса энергетического факультета Амурского государственного университета проходят стажировку на производстве «СИБУР» в Тобольске. В течение четырех месяцев ребята пройдут стажировку.

Стажировка является заключительным этапом целевой корпоративной программы. Среди студентов, проходивших практику, отберут финалистов для включения в программу ЗапСибНефтехим «Дублер». Эта программа направлена на подготовку персонала для эксплуатации комплекса «СИБУР», строительство которого находится в завершающей стадии.

В ходе стажировки выпускники на реальном производстве освоят новые для себя компетенции в качестве энергетиков по будущей целевой позиции. Одновременно со стажировкой студенты пройдут преддипломную и производственную практику. При этом темы практических и дипломных работ были заранее согласованы с предприятием – они должны быть посвящены Тобольской промышленной площадке. В стажировке и прохождении преддипломной практики амурским студентам помогут наставники из числа экспертов предприятия.

Для того чтобы попасть на стажировку на предприятие «СИБУР», студенты прошли предварительный отбор. В итоге из 150 кандидатов отобрали восемь. Для них разработали индивидуальный график обучения – в него включили дополнительную программу целевого обучения по направлению «Электроснабжение объектов газоперерабатывающей отрасли», перенесли сроки производственной и преддипломной практик для возможности их прохождения на производстве, а также разработали темы выпускных квалификационных работ, в соответствии с реальными производственными задачами компании.

Промежуточные результаты индивидуального образовательного маршрута учащихся получили положительную оценку в процессе онлайн-собеседования аттестационной комиссией. В ее состав которой вошли директор обособленного структурного подразделения «СИБУР» в Благовещенске Андрей Полюлях и сотрудники предприятий в Тобольске. Кроме того, студенты АмГУ успешно прошли профессиональное тестирование и были включены в программу «Стажер».

«Эта стажировка дает нам колоссальный опыт работы на действующем производстве. Параллельно мы получаем квалификацию электромонтеров. Безусловно, нам хотелось бы продолжить работу на этой площадке, оснащенной новым, современным оборудованием, где созданы все условия для эффективной работы. По окончании стажировки есть надежда зайти в программу "Дублер" и получить все необходимые компетенции и навыки для успешной работы в газо-химической отрасли. В дальнейшем лично я планирую вернуться в Амурскую область, чтобы работать на газоперерабатывающих производствах, которые создаются в настоящее время», – прокомментировал студент АмГУ Андрей Казевич.

Амурский государственный университет и «СИБУР» совместно реализуют проект подготовки кадров для газоперерабатывающей, газохимической и нефтехимической отраслей промышленности. В начале 2018 года 12 студентов АмГУ и преподаватели университета побывали на площадке крупнейшего в России нефтехимического комплекса в Тобольске, где познакомились с основными производственными и технологическими процессами, увидели подготовку к запуску завода «ЗапСибНефтехим». Четыре выпускника АмГУ 2017 года уже трудоустроены на производственных площадках «СИБУР» в Тобольске. Компания активно привлекает кандидатов с профильным техническим образованием.

В дальнейшем молодые специалисты из Амурской области вернутся в регион, где станут работать на строящемся газоперерабатывающем заводе и газохимическом комплексе, возможность строительства которого прорабатывает «СИБУР».